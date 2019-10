Torra anuncia una investigació per les actuacions dels Mossos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest dimarts que ha "demanat" al conseller d'Interior, Miquel Buch, que "s'iniciïn als Mossos d'Esquadra totes les investigacions internes" que calguin per estudiar "les actuacions que no s'hagin adaptat als protocols" durant les protestes de la darrera setmana, després de la sentència de l'1-O. Torra ha defensat també la "necessitat" que es creï "una comissió d'investigació per estudiar i analitzar amb tota la transparència tots els fets ocorreguts la setmana passada", i per on passarien els episodis de protesta i també les actuacions policials.

Torra creu que a aquesta comissió d'investigació haurien d'estar convidades "entitats de defensa dels drets humans i el Síndic de Greuges", entre altres. Per al president, aquestes mesures contribuirien a mantenir "la confiança en el cos dels Mossos d'Esquadra" i, a més, no deixen de ser accions que "sempre" fan els agents en analitzar actuacions ja realitzades.