Un tren de passatgers xoca contra un arbre tallat i col·locat sobre les vies

Un tren ha xocat aquesta matinada amb un arbre talat intencionadament entre la Garriga i les Franqueses sense provocar ferits. El comboi, amb set persones a dins, ha passat per sobre de l'arbre cap a les 5.45 hores, segons han explicat a l'ACN fonts de Renfe. El maquinista no l'ha vist perquè encara era de nit. Un cop ha comprovat que tothom estava bé, ha seguit fins a la Garriga. La circulació de l'R3 està tallada fins que es retiri l'arbre de la via. El tren afectat havia sortit de L'Hospitalet de Llobregat a les 4.38 hores i havia d'arribar a la Garriga a les 5.39. Personal d'Adif es desplaça al lloc per valorar els danys. A la resta de la línia hi ha retards que poden superar els 45 minuts.

Entre la Garriga i les Franqueses s'està gestionant un servei per carretera. El maquinista afectat ha demanat el relleu de l'ensurt que ha patit.

D'altra banda, una crema d'objectes entre Figueres i Portbou ha provocat una avaria de senyalització que comporta retards de 30 minuts a les línies R11 i RG1.