Torra demana «visió d'estat» a Sánchez després d'una cinquena trucada sense resposta

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha explicat aquest dimecres que ha sumat una trucada més al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i ja van cinc les que ha fet sense aconseguir parlar amb el líder socialista. Durant la sessió de control al ple del Parlament, Torra s'ha dirigit al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, per demanar-li que "faci un servei important al país" i faciliti que els dos presidents dialoguin. "Vostè, que seguir que li agafa la trucada, un cop tingui Sánchez al telèfon, passi-me'l i així podré parlar amb ell", ha etzibat Torra al líder del PSC. I és que el president ha aprofitat per seguir reclamant "diàleg" amb el cap de l'executiu de l'Estat: "Seat and talk, please", li ha dit en anglès.

Quim Torra ha lamentat que a hores d'ara encara no ha pogut mantenir una conversa amb Pedro Sánchez per més que ho ha intentat. "El que cal ara és que el president de Catalunya parli amb el president d'Espanya, de tu a tu, de president a president", ha dit, tot reclamant al cap de l'executiu estatal en funcions que "pensi en les pròximes generacions i no en les pròximes eleccions". "Necessitem visió d'Estat. He fet cinc trucades i no he tingut cap resposta. La comunitat internacional no entén com pot ser que passi això, que en un moment de gravetat com aquest, faci aquesta deixadesa de funcions i no atengui el que passa al país", ha denunciat Torra en la seva rèplica a Iceta durant la sessió de control.

I és que el socialista havia insistit al president que convoqui la taula de diàleg de partits catalans que temps enrere havia celebrat. "No busqui excuses lluny d'aquí. No ha parlat amb Sánchez perquè no ha fet el que havia de fer", li ha dit Iceta a Torra, a qui a més a acusat d'haver estat "alimentant els sectors més radicals, per desgràcia" i avisant que això "l'obliga" a fer una condemna més enèrgica "de la violència produïda i de la que pugui produir-se". Per al socialista, Torra "no està a l'alçada" del moment i del que ha passat, i per això el PSC-Units "torna a demanar que dimiteixi i se celebrin noves eleccions".



ERC i JxCat critiquen Sánchez

En un sentit semblant al de Torra s'ha expressat la portaveu d'ERC, Anna Caula, que ha criticat el govern en funcions de l'Estat i l'actitud "del senyor Sánchez, del PSOE i del PSC". "Prou excuses, no s'amaguin. Nosaltres estenem a la mà i truquem a la porta encara que sigui de formigó armat. 'Seat and talk'", ha sentenciat la republicana en la seva intervenció al ple.

A la resposta, Torra s'ha sumat a l'argument denunciant la "incapacitat del govern espanyol per a dialogar". "Aquell intent de diàleg que vam començar a construir, en aquests moments tan greus no és possible? Seguirem insistint amb el diàleg, i diem a Espanya: 'seat down and talk', seiem i parlem", ha afegit el president.

En un to més dur, el president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha assegurat no sentir-se "sorprès per l'actitud de menyspreu i la prepotència de Sánchez". "És el senyor Sánchez que divideix la societat catalana quan només es reuneix amb una part de Catalunya i no amb les forces majoritàries i que governen i lideren les institucions catalanes. Actua amb total irresponsabilitat, fent deixadesa de responsabilitats i de funcions, en un menysteniment sense precedents. Ha superat al pitjor Mariano Rajoy", ha etzibat. La intervenció ha servit a Torra per sumar-se a la comparació amb l'expresident espanyol del PP. "Què ha canviat amb Sánchez respecte de Rajoy?", s'ha preguntat el president.