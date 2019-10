Antiavalots dels Mossos critiquen durament Torra

Les crítiques als Mossos d'Esquadra s'han accentuat la darrera setmana en boca de manifestants, detinguts, agredits i polítics. Tres agents del cos, de l'APME, han explicat què pensen a l'ACN. Amb qui més crítics són és amb el president, Quim Torra: "Ens estan tirant als peus dels cavalls els polítics, i el president per sobre de tot" explica en Toni, un antiavalot que prefereix no donar el seu nom real. Reclamen "un suport explícit" per part de qui consideren que és el seu "valedor". Lamenten l'aparició del "nou relat de l'autodefensa". L'Èric, també antiavalot, accepta que "barricades són autodefensa" però "rocs, paper de plata amb salfumant, un coet contra un helicòpter, l'intent de cremar furgonetes són autodefensa?".

Sí que se senten recolzats pels comandaments i pel comissari en cap. També noten un suport creixent per part del conseller d'Interior, Miquel Buch. "El conseller ara està demostrant tota la responsabilitat que no ha demostrat l'últim any", explica l'Èric, que considera que hi ha hagut "un tret diferencial" que es basa en que el conseller ha vist les imatges "del que passa abans de les càrregues" a les reunions del CECOR "i ha vist que potser no era tant la provocació de la policia sinó de gent que anava a fer mal".

Carreguen contra Torra, però també contra el president del Parlament, Roger Torrent, o el diputat d'ERC, Gabriel Rufián, perquè "parlen massa ràpid" i els demanen que abans de fer piulades a Twitter "mirin les imatges del que ha passat realment", reclama l'Èric. En Toni diu que hi ha nens de 13 a 16 anys que li han llançat coses, l'han assenyalat, insultat i fet el gest de tallar-li el coll, el que qualifica de "vergonyós", però lamenta que "hi ha gent que li fa gràcia i que ho està animant" inclosos "representants polítics".

"El vostre conseller és a la presó" és un dels lemes que sovint criden els manifestants quan veuen els agents. En Toni defensa que s'escolti què diu Quim Forn i els altres polítics empresonats. "I què diuen des des de la presó?, que no comparteixen la violència", afegeix. Exposen que viuen la situació amb "estrès" perquè els critica tant la ciutadania com el Govern i senten que estan al mig: "Quin és el paper que hem de fer, estar en una línia policial i esperar que ens vagin matant un a un?", indica.



"El nou relat"

Lamenten que es digui que la "provocació és la policia al carrer" quan abans de fer les càrregues en ocasions passen "una o dues hores" rebent el llançament "de tot i cap imatge ho recull". "Si nosaltres som els provocadors, els incitadors, el problema del que passa, que ens retirin dels carrers, a veure què passa", demana en Toni.

L'Èric diu que tothom sap qui hi ha al darrera dels aldarulls. "És el que hem vist sempre, a Can Vies, al Banc Expropiat, i ara és un 2.0, més violent i amb més gent, però és el que ens han fet sempre" amb "més gent". Indica que "nois inconscients estan comprant aquest relat de l'autodefensa" però també "gent gran". "Si portéssim tots una càmera sortiria la veritat", exposa.

Diuen que el model d'ordre públic alemany es basa en que hi hagi molta presència policial i que és el que es duu a terme a Catalunya, un model que permet emprar "menys força" si tens "més efectius policials". Consideren que no es pot dur a terme aquest model "si no arribes als 1400 efectius d'ordre públic". Per això diuen que ha estat "gràcies a les pilotes de goma de la Policia Nacional" que han pogut defensar la posició perquè "et tiren un roc i et maten, però et tiren un foam i et pot fer un blau", indica en Toni.



"No hi ha alternativa a les pilotes de goma"

Consideren que el material antiavalots que utilitzen no és "gens proporcional" respecte els impactes que reben. Han rebut impactes de "bales, còctels molotov, ganivets..." recorda en Toni. Quan se'ls recorda que quatre persones han perdut la visió d'un ull l'Isaac, investigador del cos, apunta que "no sempre que una persona perd un ull és a causa de l'impacte d'una pilota de goma" perquè indica que en algunes situacions "el descontrol és brutal".

En qualsevol cas, els Mossos d'Esquadra no utilitzen pilotes de goma des que el Parlament els ho va prohibir. Els agents consideren que s'hauria de replantejar la decisió. "Les pilotes de goma era una eina molt bona per un sistema de molt poca gent per controlar una massa molt gran", defensa l'Èric, perquè "et deixen mantenir la distància i amb poca gent pots controlar una massa molt gran". "No hi ha alternativa a les pilotes de goma", rebla.



La relació dels Mossos amb el CNP

"Puc dir tranquil·lament que molts Mossos d'Esquadra de la meva unitat han anat a visitar [els policies espanyols ferits] i no s'han fet fotografia", explica en Toni. Accepten que la relació entre els cossos és molt millor que després de l'1-O. "Hi va haver un distanciament perquè no hi havia una coordinació real a l'hora de treballar". Però treballant conjuntament davant els desordres públics han millorat les relacions.

"Quan estàs amb ells treballant, als rocs no hi ha cap nom que posi Policia Nacional o Mossos, van a la policia, i això uneix. Hi ha unes relacions ara que fa dos any no hi van haver", afegeix en Toni, que reitera que la situació "no és equiparable" amb la de fa dos anys. "Gràcies a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no hi ha hagut un mosso mort". "Si parlem de política acabarem enfadats, però aquests dies ni Mossos, ni Policia Nacional ni Guàrdia Civil estem junts per política, estem junts per combatre desordres públics", afegeix.

En Toni demana que es valori també tota la feina que s'està deixant de fer en motiu de les protestes. Apunta que s'estan deixant de fer tasques antiterroristes, investigant cèl·lules que s'estan creant, deixant de fer punts de control al Port Olímpic o investigant altres assumptes. Sense aquestes protestes diu que hi podria haver agents per garantir el Barça Madrid o que el doble d'agents actuessin durant els aiguats.

Els tres agents formen part de l'Associació Professional de Mossos d'Esquadra (APME), una entitat creada aquest estiu que pren el relleu del moviment mos.S.O.S. per tal d'unir els agents del cos per reclamar millores laborals i recuperar el "respecte i la dignitat" que consideren que s'han perdut els últims anys.