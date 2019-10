La cúpula dels Mossos lamenta la «manca de suport institucional»

La cúpula dels Mossos d'Esquadra es va reunir ahir a la seu central del Complex Egara (Sabadell). Segons va avançar El Periódico, va ser una trobada per fer una «primera anàlisi» en l'àmbit «operatiu, social i institucional» dels incidents viscuts a Catalunya la setmana passada. D'una banda, es va fer autocrítica cap a algunes de les actuacions policials dutes a terme i es van anunciar mesures «només» contra els casos provats de mala praxi. Van admetre que algunes accions «van ofendre els ciutadans». A aquest grup hi pertany el mosso que des de l'altaveu d'una furgoneta va formular un missatge de provocació als manifestants: «Veniu, que som gent de pau». També hi ha altres accions que, tot i ser reprovables, requereixen ser analitzades i contextualitzades. Com el llançador de foam de la Brigada Mòbil (Brimo) que va acompanyar amb un: «Té, fill de puta!» en el seu encert contra un manifestant i tot seguit va demanar «perdó». Són dues situacions que no són comparables i que es tractaran de forma diferent.

Hi ha un tercer grup d'imatges que també es revisaran perquè «no agraden als ciutadans» però que poden ser degudes a la dificultat de «mantenir l'ordre públic» en situacions «extremes de violència al límit».

D'altra banda, es va lamentar la «manca de suport institucional» per part del Govern de Catalunya, a excepció de la conselleria d'Interior encapçalada per Miquel Buch. Sense anomenar-los, es referien al Govern de Torra o el president del Parlament, Roger Torrent. «Tuits i paraules», com la declaració de Torrent que va jutjar d'«incomprensible que un grup de neonazis armats pogués creuar mitja ciutat fins al centre de Barcelona i estigés apallissant gent impunement [...]». També van admetre que «caldrà treballar per recuperar la confiança de molts ciutadans» tot i que, d'altra banda, van notar que han recuperat la confiança d'altres institucions, com la de la judicatura i de la fiscalia, que els han transmès que són «un cos fiable».



Aragonès demana dialogar

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va proposar, ahir, durant la seva intervenció en els esmorzars informatius d'Europa Press, obrir una «taula de diàleg» sense condicions prèvies, sense vetos i amb garanties de compliment.

En aquest sentit, va plantejar que en aquesta taula de diàleg ha d'haver-hi reconeixement de les parts perquè va advertir que el Govern central no pot continuar ignorant els independentistes catalans, que, va recordar, són els qui han guanyat les eleccions i governen a Catalunya. En aquest sentit, va criticar que Pedro Sánchez hagi trucat a tots els partits per abordar les conseqüències de la sentència del procés menys als sobiranistes.

Aragonès també va apostar per l'aprovació dels pressupostos autonòmics per a 2020 en lloc de pensar ara en la convocatòria d'eleccions i va assegurar que hi ha «camí per recórrer» per pactar els comptes, perquè va admetre que una tercera pròrroga dels comptes provocaria «una situació difícil». En aquesta mateixa línia, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va descartar que se celebrin unes eleccions a Catalunya en els propers mesos i ha insistit que el camí per a l'estabilitat de la comunitat passa per aprovar els pressupostos que és «l'important» per resoldre els problemes dels catalans.

En Comú Podem va proposar ahir que es posi en marxa un diàleg real entre institucions i partits que derivi en un nou «pacte» entre Catalunya i Espanya, un acord que en un futur votarien els catalans i que tindria condicions prèvies com l'indult dels presos del procés. D'altra banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar ahir que compareixerà al Parlament per explicar l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant les protestes contra la sentència condemnatòria als líders del procés, que van derivar en violents aldarulls durant gairebé una setmana.



Un gag de TV3, a la Fiscalia

Diversos sindicats dels Mossos d'Esquadra van denunciar davant la Fiscalia un gag del programa de TV3 Està passant, que deixava entendre que els agents de la policia catalana són uns «gossos agressius i rabiosos», en considerar que va poder incórrer en els delictes d'odi i injúries.