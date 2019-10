Més crítiques des dels Mossos per la «deslleialtat» del president Torra

El sindicat independent dels Mossos d'Esquadra USPAC va enviar ahir una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, en què critica la seva «deslleialtat» i falta de confiança en el cos policial; és més, li retreu que l'utilitzi com a «arma política». En la missiva, el sindicat dels Mossos adverteix a Torra que «estaran vigilant si s'inicia una cacera indiscriminada» a l'hora d'avaluar l'actuació dels agents del cos durant els aldarulls.

USPAC afirma que els Mossos d'Esquadra són una «gran família, amb pensaments i ideologies dispars», però que «es respecten, s'ajuden i es recolzen». En aquest sentit, aquest sindicat de la policia catalana critica que el president de la Generalitat utilitzi els Mossos com una «arma política».

USPAC assenyala en la carta que les agressions que han patit els agents durant els actes violents de la setmana passada estan tipificats com a delictes greus en l'ordenament jurídic, castigats amb fins a sis anys de presó. Així, el sindicat recorda que els manifestants els van llançar durant les protestes pedres, llaunes o còctels molotov, entre altres objectes.



«Defensi a cada policia ferit»

«Defensi a cada policia ferit amb tots els mitjans de què disposi i, llavors, parlarem de respecte», reclama USPAC al president català. Per això, insta els serveis jurídics de la Generalitat a personar-se com a acusació contra les persones detingudes, algunes ja en presó preventiva i d'altres en llibertat amb càrrecs: «Això és el que s'espera d'un president democràtic i pacífic», afegeix el sindicat. A més, USPAC recorda a Torra que el cos dels Mossos ja disposa dels mecanismes necessaris per «sancionar les conductes i els fets irregulars».



El testimoni de tres antiavalots

D'altra banda, agents vinculats a l'Associació Professional de Mossos d'Esquadra (APME) es mostren molt crítics, en declaracions a l'ACN, amb Torra: «Ens estan tirant als peus dels cavalls els polítics, i el president per sobre de tot», explica en Toni, un antiavalot que prefereix no donar el seu nom real. Reclamen «un suport explícit» per part de qui consideren que és el seu «valedor» i lamenten l'aparició del «nou relat de l'autodefensa». L'Èric, també antiavalot, accepta que «barricades són autodefensa» però «rocs, paper de plata amb salfumant, un coet contra un helicòpter, l'intent de cremar furgonetes, són autodefensa?». Aquests agents també es mostren molt crítics amb l'actitud del president del Parlament, Roger Torrent. D'altra banda, el tinent de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, va qualificar ahir «d'indigna» la posició del president de la Generalitat, Quim Torra, per no donar suport al conseller d'Interior, Miquel Buch, i als Mossos d'Esquadra per la seva actuació durant els aldarulls.