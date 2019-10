Buch assegura que dimitir seria una «gran irresponsabilitat»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, descarta aquest diumenge en una entrevista a 'La Vanguardia' presentar la seva dimissió i assegura que "abandonar el vaixell en un moment com el que estem passant seria una gran irresponsabilitat". "He mostrat plena confiança al cos de Mossos i estic segur que farà l'autocrítica necessària per mantenir la confiança de la societat catalana. En cas que aquesta crítica que no arribés, em veuria obligat a dimitir", afegeix el conseller, que lamenta que hi hagi gent que "hagués preferit que ens apliquessin la Llei de seguretat nacional". "Però jo no puc permetre-ho. La meva obligació és demostrar que tenim voluntat d'autogovern i responsabilitat política. Ningú es pot plantejar ser un estat sense tenir la seguretat", conclou.

Segons Buch, no creu que les competències en seguretat hagin estat en perill però precisa que "amb les amenaces" durant les setmanes anteriors a la sentències per part de diferents partits van fer que tingués "l'espada de Damocles a sobre". El conseller no descarta que aquesta situació hagués estat diferent en cas de no haver-ho eleccions d'aquí uns dies. "Alguns candidats han vingut a Catalunya a fer-se fotos a Barcelona però no han anat a l'Albi pels aiguats", ha criticat.

D'altra banda, el conseller admet que ha estat qüestionat "fora i dins del Govern" però diu que sent el suport de Torra, tot i reconèixer que el president pot haver tingut "dubtes", i atribueix a la "complexitat del moment" que companys del seu partit, Junts per Catalunya, li reclamin la dimissió. "A pocs consellers d'Interior no se'ls ha demanat la dimissió. El departament d'Interior crema, no avui, sempre", diu.

Sobre l'actuació dels darrers dies, el conseller afirma que no està "satisfet" però "no pel dispositiu sinó pel que hem viscut". "Portem 9 dies parlant d'ordre públic i no d'una sentència de 100 anys de presó. Per això estic trist", raona. Pel que fa la coordinació policial Buch comenta que és "correcte i funciona" i ha negat que els agents actuïn "abans que els violents". "Les imatges ho demostren", sosté.

Buch també remarca que no tindrien "cap inconvenient" en comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre l'actuació dels Mossos els darrers dies per demana "que no es converteixi en un show" perquè, si és així, "no servirà de res".