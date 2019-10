Marlaska sobre la violència: «Els operatius ens diuen que és de major impacte que al País Basc»

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sosté en una entrevista a 'La Razon' aquest diumenge que els episodis de violència al carrer a Catalunya per protestar contra la sentència del procés és "de major impacte que la del País Basc", d'acord amb la informació que li han transmès els operatius policials. "No s'havien enfrontat mai a una violència d'aquesta naturalesa per com buscaven el cara a cara, a més dels mitjans que van utilitzar", argumenta el minsitre, que admet que no esperaven una violència tan "greu" i de tanta "intensitat". Segons explica, el govern espanyol sabia que es podrien produir episodis d'aldarulls i assegura que sobre el dispositiu policial "les coses es van fer bé". "Sempre es pot millorar, però el dispositiu va ser el correcte per actuar amb proporcionalitat i garantir la seguretat de tots els catalans i els agents implicats", apunta en l'entrevista, en què acusa d'"equidistància inacceptable" a qui afirma que "hi ha dos tipus de violència". "La violència és només dels violents radicals independentistes, que són els que pertorben l'ordre públic i la seguretat de tots", afegeix el ministre.

"Els cossos policials noms utilitzen la força legítima per garantir la seguretat de tots en cas que sigui necessari. Són els únics que en un estat de dret poden utilitzar la força en termes de legitimitat", argumenta el ministre.

Grande Marlaska també explica que els serveis d'informació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil porten investigant des de fa temps "l'independentisme radical i violent" així com qui hi ha darrera el Tsunami Democràtic, tot i que es nega a donar més detalls. "Els ciutadans han de tenir confiança que tots els responsables pagaran per les seves accions", assenyala el ministre, que promet que "no hi haurà impunitat".

D'altra banda, el ministre també comenta que manté contacte amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, a diferència del president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i sosté que "s'ha vist clarament que sense el Cos Nacional de Policia els Mossos no podrien haver afrontat sols la situació". "Però també s'ha vist clarament que els Mossos han fet tot el que estava a les seves mans per garantir la seguretat pública en cooperació amb nosaltres", precisa.