Nova manifestació massiva

Nova manifestació independentista massiva a Barcelona, aquest cop amb el lema «Llibertat», per mostrar el seu rebuig a la sentència del procés. La concentració, convocada per l'ANC, Òmnium Cultural i un nombrós grup d'entitats socials i culturals, va omplir el carrer Marina de Barcelona per protestar contra les condemnes dictades pel Tribunal Suprem als líders del procés.

A la manifestació s'hi van adherir totes les forces independentistes -JxCat, PDeCAT, ERC, la CUP i Demòcrates- i hi van participar tant el president de la Generalitat, Quim Torra, com el president del Parlament, Roger Torrent. La marxa es va fer per protestar contra la sentència de l'1-O.

El vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès, així com consellers com Josep Bargalló (Educació), Àngels Chacón (Empresa) o Damià Calvet (Territori) també van ser a la mobilització, en la qual van participar també familiars dels dirigents empresonats.

També van ser-hi el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, el president de l'associació d'actors i directors professionals de Catalunya, Àlex Casanovas, o el secretari general de la UGT, Camil Ros, encara que el seu homòleg de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, no va acudir a la marxa, com tampoc ho van fer els líders dels comuns.

Els manifestants van exhibir nombroses banderes estelades i pancartes amb eslògans com «La presó no és la solució», «Ja n'hi ha prou de repressió», «Amnistia» o «Spain, sit and talk» (Espanya, seu i parla).

Les proclames a favor de la «independència» de Catalunya o de la llibertat dels «presos polítics» van marcar la manifestació, que va omplir de manifestants el carrer Marina des de més enllà de la Sagrada Família fins a l'avinguda Icària, aproximadament.



Crida a les institucions

Una setmana després de les Marxes per la Llibertat impulsades per l'ANC i Òmnium per tot Catalunya, que es van veure entelades pels disturbis, les dues entitats sobiranistes van buscar d'aquesta manera posar l'accent en el caràcter «pacífic» del moviment independentista i mesurar forces davant el constitucionalisme, que es manifestarà avui al centre de Barcelona. En l'acte, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va reclamar una resposta institucional a la sentència de l'1-O, i el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va apel·lar al diàleg entre institucions i al «fi de la repressió».

Elisenda Paluzie va demanar que la resposta política institucional estigui «a l'altura del moment històric», i va retreure que des dels carrers s'estiguin defensant els drets i llibertats de forma transversal però que no estigui havent propostes polítiques. Mauri va defensar el diàleg com a única via per trobar una solució al conflicte català, que «no es resoldrà amb jutges ni amb més repressió ni amb més violència policial».

En paral·lel, Roger Torrent va afirmar des de la manifestació contra la sentència que la llibertat, l'amnistia i un referèndum són valor que uneixen la majoria de la societat catalana: «No ens aturarem fins a aconseguir-ho», va dir. I el president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que arribaran «tan lluny com la gent vulgui» i va defensar que seguiran avançant cap al dret d'autodeterminació.