Buch: «Si els Mossos em defrauden, seré el primer de plegar»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha tornat a mostrar plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra després del dispositiu d'aquest cap de setmana. Per Buch, el cos té un ''nivell d'autocrítica gegantí'' i es predisposa a ''ser el primer de plegar'' si el cos el ''defrauda i no fa la feina que ha de fer internament''. Ho ha manifestat així en una entrevista a Rac1, on ha defensat les actuacions dels darrers quinze dies i els ''processos interns'' per garantir el compliment dels protocols, però ha demanat temps per poder analitzar les actuacions. Buch ha qualificat de ''fet disruptiu'' l'1 d'octubre i considera que des d'aquella data la societat veu la policia ''d'una altra manera''.

El conseller d'Interior però ha defensat que la policia sempre ha de ''garantir l'ordre i la seguretat dels ciutadans'' i actuar per aconseguir-ho. En matèria de seguretat ciutadana, Buch ha assegurat que no es poden descartar ''episodis'' de desordres públics les properes setmanes i creu que seria una ''irresponsabilitat'' pensar que s'han pogut acabar. Pel titular d'Interior, cal no acostumar-se ''a cap aldarull'' i ha defensat les ''riuades'' de gent amb ''absolut pacifisme i cívicament''. Malgrat les crítiques que ha rebut els darrers dies, Buch ha assegurat que descarta dimitir.

Buch també ha afegit que està ''fora de lloc'' que la policia deixi als manifestants fer-se fotos ''al mig d'un operatiu''.

El titular d'Interior ha qualificat de ''lamentable'' comparar el procés del País Basc i Catalunya, en resposta a l'entrevista al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska i creu que és ''oportunisme polític''.

El conseller també ha criticat la ''irresponsabilitat'' del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no haver visitat la zona afectada per les inundacions la setmana passada.