El constitucionalisme surt als carrers de Barcelona per dir «prou» al procés

Unes 80.000 persones, segons la Guàrdia Urbana -400.000 segons els organitzadors- es van manifestar ahir pel centre de Barcelona per dir «prou» al procés independentista, en una mobilització unitària convocada per Societat Civil Catalana (SCC).

Amb el lema «Per la concòrdia, per Catalunya: prou!», la manifestació va transcórrer pel passeig de Gràcia, entre multitud de banderes espanyoles, així com també senyeres i crits com «Viva España», «Yo soy español», «Barcelona no se quema», «Torra y Puigdemont, juntitos a prisión» o «España unida jamás será vencida».

A la manifestació constitucionalista hi van assistir, entre d'altres, els ministres José Luis Ábalos i Josep Borrell; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; el president del PP, Pablo Casado; el líder de Cs, Albert Rivera, així com el regidor de Barcelona pel Canvi Manuel Valls i el cap de llista de Vox per Barcelona, Ignacio Garriga.

La mobilització va transcórrer sense incidents i va acabar amb la lectura d'un manifest i un discurs del president de SCC, Fernando Sánchez Costa.

En el manifest, els convocants van advertir que la Catalunya constitucionalista «mai més tornarà a ser silenciada, ni podrà ser menyspreada, ni tornada a la foscor: aquesta Catalunya que reclama el seu legítim lloc seguirà reivindicant-se sense descans». «Si quan van dissenyar el procés van comptar amb la nostra immobilitat i el nostre silenci, hem de dir-los que han aconseguit el contrari», deia el manifest, titulat «Per la fi de la política d'exclusió» i que va ser llegit en català, castellà, anglès i francès.

«Els carrers són i seran de tots, no de qui intimida per prendre'ls», afegia el text llegit per diferents membres de SCC, que van denunciar els talls de carreteres i vies de tren promoguts pels CDRs ahir al matí per dificultar els accessos a Barcelona.

Per la seva banda, Fernando Sánchez Costa va demanar la dimissió del president de la Generalitat, Quim Torra, i la convocatòria immediata d'eleccions a Catalunya «si no sap o no vol governar per a tots els catalans» o prefereix exercir d'«activista».

«És molt senzill: president, posi les urnes», va demanar Sánchez Costa, parafrasejant irònicament l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, condemnada a presó pel seu paper en el procés i que el 2014, quan era presidenta de l'ANC, va exhortar el llavors president de la Generalitat, Artur Mas, a «posar les urnes» per celebrar la consulta sobiranista del 9-N.

Abans de començar la manifestació, el ministre d'Afers Estrangers en funcions, Josep Borrell, va demanar «a tothom» que agraís als agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra la feina que estan duent a terme per mantenir l'ordre, perquè va considerar que «sense ells Barcelona estaria fora de control». Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va afirmar que Catalunya s'està veient «molt perjudicada per una deriva independentista que ha d'acabar com més aviat millor».

Malgrat que els organitzadors no havien convidat Vox a la manifestació, sí que s'hi va presentar el seu candidat al Congrés per Barcelona, Ignacio Garriga, que es va desmarcar de SCC i va acusar els socialistes de «traïció a la pàtria».

La manifestació de SCC es va celebrar un dia després de la marxa contra les condemnes als líders independentistes dictats pel Tribunal Suprem, que segons la Guàrdia Urbana va aplegar unes 350.000 persones al carrer Marina de Barcelona.

Al migdia, els Mossos d'Esquadra van fer a la plaça Sant Jaume de Barcelona un cordó de separació entre un grup d'unes 200 persones convocades per la plataforma Pícnic per la República, que havien anat caminant de l'estació de Sants fins allà, i una trentena de persones constitucionalistes amb banderes espanyoles. En paral·lel, diversos centenars de persones s'han concentrat davant la Prefectura de Policia de Barcelona, a la Via Laietana, per agrair la feina als agents de la Policia Nacional.