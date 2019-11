La fibra òptica de la Generalitat arriba a totes les comarques i cobreix ja el 84% de la població

El Departament de Polítiques Digitals i Administració destinarà 16,5 milions d'euros per tal d'enllestir la connexió de totes les capitals de comarca del país amb fibra òptica de la Generalitat l'any que ve. Aquest projecte suposarà l'estesa de 382 km de cable de fibra òptica i inclourà també els municipis i polígons industrials al seu pas.

Un cop enllestides les obres, tindran un impacte directe per a més de 208.000 habitants. D'aquesta manera, s'assolirà la xifra de 6,4 milions d'habitats amb connexió, el que suposa el 84% de la població de Catalunya.

Actualment, la Generalitat compta amb punt de connexió a 29 capitals de comarca. Un cop realitzats els treballs, el Govern garanteix l'arribada de la fibra òptica a les 13 capitals de comarca restants: Banyoles (Pla de l'Estany), El Pont de Suert (Alta Ribagorça), El Vendrell (Baix Penedès), Falset (Priorat), Gandesa (Terra Alta), Les Borges Blanques (les Garrigues), Moià (Moianès), Montblanc (Conca de Barberà), Puigcerdà (Baixa Cerdanya), Solsona (Solsonès), Sort (Pallars Sobirà), Valls (Alt Camp) i Vielha (Val d'Aran).

Aquesta fase preveu connectar 51 municipis i 43 polígons industrials d'arreu del país (Foto: Generalitat de Catalunya)

Aquests treballs no només tindran impacte en les capitals de comarca, sinó també en els municipis hi ha al seu pas i que també quedaran connectats amb fibra òptica. En total, aquesta fase de connexió es preveuen connectar 51 municipis i 43 polígons industrials d'arreu del país. S'assolirà així el total de 386 polígons connectats.

Compromís nacional per al desplegament de la fibra òptica

A banda de la connexió de les capitals de comarca el 2020 i els municipis al seu pas, el Govern treballa també per fer arribar la fibra òptica pública a tots els municipis catalans l'any 2023. Per fer-ho possible, està teixint acords amb les administracions locals d'arreu del país perquè la fibra òptica es pugui desplegar a través d'infraestructures titularitat dels ens locals.

El passat mes de març, la Generalitat i les quatre diputacions de Catalunya van signar el compromís nacional per al desplegament de la fibra òptica segons el qual el Govern i les quatre diputacions desplegaran 4.260 quilòmetres més de xarxa fins al 2023. Fins ara, ja s'han desplegat 4.900 quilòmetres de fibra òptica de la Generalitat.



La fibra òptica: progrés social i lluita contra la despoblació

El Govern aposta perquè Catalunya sigui un territori vertebrat amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents. Amb l'accés a la fibra òptica, la Generalitat garanteix la cohesió territorial, la igualtat d'oportunitats arreu del país, l'impuls del teixit econòmic arreu del territori, el foment del progrés econòmic i social i també especialment la lluita activa contra la despoblació.

Arribada de la fibra òptica als municipis (Foto: Generalitat de Catalunya)

L'arribada de la fibra òptica de la Generalitat als municipis permet connectar les infraestructures i serveis públics d'arreu del país, facilitar el desplegament de nous serveis i la creació de nous operadors locals i també impulsar el desplegament de la 5G arreu del territori.

El projecte d'extensió de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.