La Fiscalia belga demana extradir Puigdemont per sedició i malversació

La Fiscalia belga advoca per entregar a Espanya l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pels delictes que recull l'euroordre en contra seu, sedició i malversació, ha avançat un dels seus advocats, el belga Simon Bekaert. La Fiscalia demana avui al tribunal de primera instància de Brussel·les que exeucti l'ordre europea de detenció i entrega pels dos delictes pels quals el reclama la justícia espanyola.

Bekaert ha assenyalat que aquest posicionament de la Fiscalia, en línia amb la petició del Tribunal Suprem espanyol, figura en al·legacions escrites ja presentades davant la vista sobre l'euroordre reactivada contra Puigdemont, convocada per aquest dimarts davant un tribunal de primera instància a Brussel·les.

Segons el lletrat, la Fiscalia creu que «a primera vista» Puigdemont pot ser entregat a Espanya per aquests dos delictes, per als quals segons la normativa de l'euroordre ha de trobar-se una equivalència en els codis legals belgues. Així, la Fiscalia de Brussel·les defensa la posició del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, tot i que no aclareix quina seria aquesta equivalència.

La defensa de l'expresident de la Generalitat ha assenyalat en qualsevol cas que avui demanarà un ajornament de l'esmentada vista per poder presentar observacions per escrit.

Els advocats de Puigdemont preveuen sol·licitar un ajornament de la vista per tenir «més temps per preparar» la defensa de l'expresident català, amb l'argument que amb prou feines han tingut 24 hores per estudiar el dossier i al·ludir la complexitat del cas.

Per això, segons Bekaert, el jutge no prendrà cap decisió sobre el fons de l'assumpte, sinó que fixarà una altra data, «probablement a començament de desembre», per continuar la vista i que les parts puguin presentar els seus al·legats.

Sobre la decisió del tribunal d'extradir o no Puigdemont a Espanya es pot interposar recurs en apel·lació, primer, i en cassació, després. El termini normal del procés és d'un màxim de 60 dies que poden ampliar-se a 90, si bé podria prolongar-se excepcionalment més enllà dels tres mesos.



Llibertat sense fiança

Puigdemont es troba en llibertat sense fiança, però subjecte a diverses condicions com tenir una residència fixa a Bèlgica i no sortir del país si no és amb autorització del jutge, a l'espera que es resolgui el seu cas.

Així ho va disposar el jutge d'instrucció davant el qual Puigdemont va haver de prestar declaració divendres passat, després de la reactivació de l'euroordre de Llarena fa una setmana. Puigdemont es va entregar a la Policia federal belga i va quedar sota arrest fins que el jutge el va interrogar i va dictar les mesures cautelars.

Per evitar l'extradició, la defensa de Puigdemont va esgrimir que tenia immunitat com a eurodiputat però, després de consultar-ho amb el Parlament europeu, el jutge instructor va concloure que no gaudia d'aquesta protecció.

El 2017, quan l'Audiència Nacional va sol·licitar per primera vegada a Bèlgica l'entrega de l'expresident Carles Puigdemont, el Ministeri Públic belga es va decantar per complir l'extradició per tots els delictes que se l'imputaven a Espanya –inclòs els de rebel·lió i sedició–, excepte el de prevaricació.