Membres de l'assemblea de càrrecs electes tallen la Diagonal

L'Assembla de Càrrecs Electes ha aprovat per unanimitat el seu posicionament polític durant la constitució d'aquest dimecres a la tarda al Palau de Congressos (Barcelona). El text rebutja la sentència del Suprem, demana l'amnistia i exigeix la llibertat dels "presos polítics", el retorn dels "exiliats" i la fi de la "repressió". Dona suport a la "mobilització popular" i a seguir defensant la sobirania de les institucions catalanes. El posicionament polític també exigeix diàleg a l'Estat, així com una mesa de negociació que retorni el conflicte a la política. Apel·la a la mediació internacional per aconseguir aquest objectiu. Finalment, el text apunta que l'Assemblea d'Electes treballa per l'autodeterminació i per una solució política que permeti als catalans decidir el seu futur polític a les urnes.

Tot i que no forma part del posicionament polític, l'Assemblea d'Electes també ha apostat per la "desobediència institucional", una mobilització "constant" i la denúncia de la "repressió policial". De fet, diverses de desenes de membres de l'assemblea, al final de la trobada han tallat l'avinguda Diagonal de Barcelona.

L'òrgan es vol autofinançar per no dependre de partits ni institucions. Els 10 euros que els electes han pagat per assistir a l'assemblea d'avui han servit per pagar la sala del Palau de Congressos (tot i que la despesa no s'ha pogut cobrir del tot). El grup motor que ha fet la feina prèvia fins a la trobada d'avui constituirà una gestora per articular una proposta de governança que es votarà en la propera sessió.

Puigdemont demana "reprendre la iniciativa"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha apel·lat a "reprendre la iniciativa" per aconseguir l'objectiu de la república, amb una agenda "pròpia" sobiranista i no la de l'"Estat repressor", sense esperar així la "impossible conjunció astral" que hi hagi un Govern que vulgui negociar.

Puigdemont s'ha dirigit, a través de videoconferència, a la denominada assemblea de càrrecs electes, que ha reunit per primera vegada a uns 2.000 càrrecs -edils, alcaldes, diputats i senadors-, principalment de JxCat, ERC i CUP, al Palau de Congrés de Catalunya.

Crits de Buch dimissió i petició de "tallar la Diagonal"

Entre els prop de 2.000 participants en la primera reunió de l'anomenada assemblea de càrrecs electes s'ha escoltat aquest dimecres una sonora crítica al conseller de l'Interior, Miquel Buch, a qui li han demanat la seva dimissió. A la cita hi ha acudit el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, i alguns consellers, encara que no el titular d'Interior.

Durant la reunió, alguns dels electes que han pres la paraula -cap de primera línia- han criticat l'actuació policial, han demanat dissoldre la Brimo o han apel·lat a "tallar la Diagonal".