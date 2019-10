El programa del PSOE elimina la promesa de més autogovern

El programa electoral del PSOE per a les eleccions del 10-N elimina la promesa de més autogovern per a Catalunya i incorpora el rebuig a un referèndum, segons han avançat eldiario.es i la Cadena Ser. El programa socialistes de les passades eleccions del 28-A es comprometia a "les reformes necessàries per a un nou impuls de l'autogovern" de Catalunya. Ara la frase desapareix i el programa es limita a plantejar "la millora de la col·laboració institucional i de totes les comunitats autònomes" i un model autonòmic que "reconeix la diversitat a partir de la unitat". En canvi, s'introdueix una referència que tanca la porta a negociar un referèndum.

"No hi ha lloc per a un referèndum d'autodeterminació, que el Tribunal Constitucional ha considerat contrari a la Constitució i que, des d'una perspectiva política, provoca el trencament de la societat", assegura el programa.

També desapareix del text la referència a una reforma de la Constitució per tal de construir un estat més federal i, en canvi, parla d'un model d'estat "integrador".