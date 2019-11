Detingut un home acusat de matar la seva dona a Castellbisbal

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home acusat de matar la seva dona a Castellbisbal (Vallès Occidental). Els fets han passat al voltant de les onze de la nit, quan diverses dotacions policials han tingut coneixement del succés i s'han desplaçat al lloc, on han trobat morta la dona. El seu marit, de 52 anys i veí de Castellbisbal, ha quedat detingut com a presumpte autor dels fets. Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s'han fet càrrec de la investigació per esclarir els fets.