La justícia condemna la «manada de Manresa» només per abús sexual

L'Audiència de Barcelona va condemnar cinc dels sis acusats per abusos sexuals i no per agressió sexual en el cas de l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa, i els va imposat penes de 10 i 12 anys de presó.

L'Audiència argumenta que la víctima estava en estat d'inconsciència, «sense saber què feia i què no feia, i conseqüentment, sense poder determinar-se i acceptar o oposar-se a les relacions sexuals», i per aquest motiu la sentència va ser per abús i no pas per agressió, ja que els condemnats van poder mantenir les relacions «sense fer servir cap tipus de violència o intimidació».

D'una banda, dos dels acusats, Bryan Andrés Mendoza i Maikel Pascual, han estat condemnats a 12 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals continuats sobre la menor, que en el moment dels fets tenia 14 anys.

D'altra banda, tres dels altres acusats, Daniel David Rodríguez, Yordanis de Jesús i Walter Diego han estat condemnats a 10 anys de presó per un delicte d'abús sexual.

En canvi, el tribunal ha absolt a Marco Antoni R. T., que també estava acusat d'un delicte d'abusos sexuals. Hi havia un setè jove acusat per un delicte d'omissió de socors que també ha quedat absolt.

Per als cinc condemnats, el tribunal també els ha prohibit acostar-se i comunicar-se amb la víctima per qualsevol mitjà per un període posterior al de la pena de presó imposada.

També hauran d'indemnitzar la víctima amb un total de 12.000 euros. A més a més, els ara culpables hauran d'assumir part de les costes processals, incloses la de la l'acusació particular.



Una festa de Halloween

Els fets van passar la nit del 29 d'octubre del 2016 en una festa de Halloween que es va celebrar a l'antiga fàbrica Vinyes de Manresa. El principal acusat dels fets hauria conduït la noia fins a un lloc apartat i allà va abusar d'ella. Després, va animar la resta de condemnats a fer-ho.

La fiscalia, que en un inici demanava que els autors dels fets fossin condemnats per un delicte d'abusos va elevar finalment els fets a agressió sexual, tal com els havia qualificat l'acusació particular des d'un inici. Tot i això, finalment, el tribunal ha qualificat els fets com abusos sexuals.



Sorpresa per la condemna

L'Audiència argumenta que la víctima estava en estat d'inconsciència, «sense saber què feia i què no feia, i conseqüentment, sense poder determinar-se i acceptar o oposar-se a les relacions sexuals» amb els acusats, que van poder mantenir-les «sense fer servir cap tipus de violència o intimidació per vèncer una oposició que no existí o obtenir un consentiment que la dona no estava en condicions de poder donar».

Aquest cas, continua, és el que preveu l'article 181.2 del Codi Penal, que considera abusos sexuals els que s'executen sobre persones que es trobin privades de sentit o es cometin anul·lant la voluntat de la víctima mitjançant l'ús d'alguna substància.

La noia va admetre que havia begut i fumat marihuana, però assegura que algú li va posar alguna altra subtància a la beguda, extrem que no s'ha pogut confirmar.

El tribunal admet la seva sorpresa pel canvi de qualificació jurídica de la fiscalia, i remarca que la prova practicada durant el plenari avala l'abús sexual i no l'agressió. El ministeri fiscal, continua, no va aportar elements que «justifiquessin mutar els abusos en agressions».



«La sentència és insuficient»

El bufet d'advocats que defensa la noia violada en grup va mostrar la seva satisfacció, però asseguren que la sentència es «insuficient» perquè no preveu el delicte d'agressió sexual i, a més, descarta els delictes d'amenaces i d'obstrucció a la justícia.

Per la seva banda, l'advocat d'un dels condemnats no està d'acord amb la pena que l'Audiència de Barcelona aplica al seu client i va avançar que recorrerà la decisió de 12 anys de presó.

En paral·lel, el Govern espanyol va remarcar ahir que no comenta sentències, tampoc la de la violació en grup de la nena de 14 anys, però va insistir que calen canvis legals i que s'han de fer quan sigui possible.

En aquest sentit, des del Govern espanyol insisteixen que passades les eleccions caldrà modificar el Codi Penal per evitar aquest tipus de situacions.