Sánchez aprova un decret per acabar amb la «república digital» de la Generalitat

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que el Consell de Ministres va aprovar un decret de seguretat digital per frenar els intents de l'independentisme d'estendre el que es coneix com la «república digital» catalana.

En una entrevista a Onda Cero, Sánchez va explicar que l'independentisme ha patit ja les «conseqüències de la fortalesa de l'Estat democràtic» però va insistir a cercar «reductes» on hi hagués «llacunes legals» i va avançar en aquest projecte de «república digital».

D'aquí la decisió d'aprovar el Reial Decret Llei que, segons va explicar, servirà perquè l'Estat garanteixi la seguretat digital i obliga que tots els servidors d'internet que utilitzin les diferents administracions a Espanya –inclosa la Generalitat– estiguin localitzats a la Unió Europea i no a paradisos digitals.

Això tindrà com a conseqüència, segons el cap de l'Executiu en funcions, que no es puguin utilitzar aquestes xarxes per «fins espuris» com es tem que està fent ja la Generalitat, perquè el Govern té «més d'una intuïció» sobre això.

«Ni hi haurà independència on line ni hi haurà independència off line», va dir Sánchez, que va explicar que amb aquest decret es pretén controlar, «a l'empara de la democràcia», el «potencial mal ús» que la Generalitat per a la construcció d'aquesta «república digital».



Actuació «preventiva»

El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, va respondre al decret llei del Govern espanyol contra la «república digital» catalana dient que és «un 155 digital»i un «cop d'estat digital».

En una compareixença ahir al migdia, va afirmar que la mesura de l'executiu de Pedro Sánchez és prova d'una «deriva antidemocràtica» del PSOE.

Puigneró, que no va concretar si la Generalitat té servidors fora de la UE, creu que el decret llei «podria ser la ingerència més greu» dels últims anys en les competències del Govern. El també titular d'Administració Pública va denunciar que la Moncloa actuï «preventivament», ja que el projecte d'identitat digital del seu departament encara està en fase preliminar.