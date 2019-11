ERC reclama "fer possible" que el 10-N els republicans superin Cs a les urnes de tot l'Estat

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dissabte a "fer possible" que ERC quedi per davant de Cs a les eleccions espanyoles del 10-N a tot l'Estat. Durant l'acte central de campanya a les proximitats de la presó de Lledoners, Aragonès ha explicat que les enquestes apunten que la formació liberal podria quedar per darrera dels republicans i ha demanat a la ciutadania que faci "abaixar la cara" als qui cada dia treballen per "dividir" la societat catalana. En un míting que ha aplegat, segons l'organització, 6.000 persones el dirigent republicà ha apuntat que l'"única força" que pot aconseguir garantir la victòria de independentista el 10-N és ERC. També ha dit que el 10-N s'ha de tirar entre el PSOE de la "repressió" o l'ERC "per la llibertat".

Aragonès ha acusat el PSOE de començar la campanya del 10-N amb l'exhumació del dictador Franco, que va esdevenir una "exaltació del feixisme", i de voler-ho "rematar" portant el Rei Felip VI a Barcelona. El també vicepresident del Govern ha constatat que això és "coherent" perquè Franco i el monarca "són el pare i el net polític d'un estat corrupte, borbònic que continua amb un franquisme sociològic".

En a mateixa línia, la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha dit que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha fracassat amb la seva "democràcia de fireta" i la "repressió". "Qui fracassarà és Sánchez i el PSOE a les urnes el proper 10-N perquè el farem fracassar nosaltres guanyant les eleccions el proper diumenge", ha exclamat.

El cap de llista d'ERC el 10-N, Gabriel Rufián, ha tornat a recordar que si el PSOE "pot escollir" triarà la "pitjor opció" i pactarà una gran coalició amb PP, Cs i Vox. Per això ha fet una crida als demòcrates i els ha demanat que confiïn amb ERC que aposta pel "diàleg, la paraula i la via política". "Això passa per una derrota unànime del PSOE el 10-N i per la victòria del republicanisme català", ha assenyalat.

Rufián s'ha referit a les declaracions del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, que va agrair la tasca dels cossos policials amb la gestió de les protestes derivades de la sentència de l'1-O. En concret, ha dit que ERC dona les gràcies al poble "valent" que es va enfrontar a una policia "hereva dels que van pegar als vostres pares" i a un govern socialista "acovardit pel feixisme".

El president del Parlament, Roger Torrent, ha criticat que l'estat espanyol "no hagi entès" que l'octubre del 2017 no va acabar res "sinó que estem al mig de la partida". "Saben que estem convençuts que no tenim cap dubte i que guanyarem. La presó és una fase del camí de la llibertat, la independència és irreversible", ha assegurat. "Ens tanquen a la presó perquè saben que guanyarem", ha conclòs.

D'altra banda, l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha reivindicat el paper de la formació dels últims anys per "arrossegar" el nacionalisme català cap al republicanisme. "Som fruit del tripartit. Som els que hem portat el nacionalisme conservador català, cofundador de la restauració borbònica, al republicanisme independentista", ha subratllat. Per això, ha demanat als militants i simpatitzants d'ERC que tinguin l'autoestima "alta". Qui ha estat molt crítica amb el PSOE que els ha titllat de "feixistes" ha estat la candidata d'ERC per Girona Montse Bassa.

L'acte central d'ERC al pla de Lledoners ha coincidit amb el segona aniversari de l'empresonament del president d'ERC, Oriol Junqueras. Ha comptat amb la presència d'una vintena llarga de membres del CDR que s'ha concentrat per reivindicar la unitat de l'independentisme i per acusar els polítics de "no tenir vergonya". Abans de l'inici de l'acte, el cap de campanya d'ERC, Sergi Sabrià, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, han intercanviar opinions amb els membres del CDR.

El míting principal dels republicans ha viscut un moment emotiu quan des de l'escenari s'ha saludat al president d'ERC, Oriol Junqueras, i aquest ha respost amb un crit des de l'interior del centre penitenciari. De fet, Junqueras ha dit a la seva parella i als seus fills que els estima i que "guanyarem".