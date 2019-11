Les famílies dels detinguts a les manifestacions de Girona denuncien agressions per part de la policia

Familiars i amics dels joves detinguts a Girona arran de les manifestacions en contra de la sentència de l'1-O han denunciat que aquests han patit "cops" per part de la policia després de la seva detenció. És el cas d'en Pau, un jove de Llagostera (Gironès) que una seva amiga ha explicat que després de la seva detenció "té traus a les celles" i a més es va quedar sense ulleres. La Laia Alemany forma part del grup de suport d'en Robert, un altre dels detinguts. En aquest cas, Alemany ha explicat que "la realitat" que viuen els detinguts "és molt crua" perquè "no es mereixen" estar en presó provisional. Per altra banda, les famílies han demanat que "no es criminalitzi" als manifestants.

L'Organitzció Antirepressiva de l'Esquerra Independentista Alerta Solidària a Girona ha denunciat la "complicitat de la policia catalana" en "la repressió dels cossos de seguretat espanyols" al "poble català". Segons la seva portaveu a Girona, Carla Costa, aquesta col·laboració dels Mossos d'Esquadra amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola confirma la "criminalització" dels manifestants.

"Hi ha molts fronts de lluita", ha afirmat Costa, i per això ha demanat a "institucions, policia i mitjans de comunicació" que deixin de qualificar-los com a delinqüents pel fet de participar en mobilitzacions. La portaveu ha recordat que a Girona hi ha un gran nombre d'encausats per haver tallat les vies de l'AVE o haver despenjat la bandera espanyola de la Delegació del Govern.

A més, també ha detallat que aquest dilluns la policia va "identificar" a quatre persones d'un moviment polític i els van requisar els mòbils "sense ordre judicial".



"Terror psicològic"

Per altra banda, la portaveu del grup de suport d'en Robert, Laia Alemany, ha qualificat la situació que viuen els detinguts per les mobilitzacions d'aquests dies de "terror psicològic". Alemany ha afirmat que cap d'ells "feia res dolent" però han acabat empresonats de forma "innecessària i immerescuda" a l'espera d'una sentència.

De fet, Alemany ha detallat que alguns dels detinguts "ni s'estava manifestant". És el cas d'en Pau, el jove de Llagostera, que estava "fent un volt" pel carrer, tal com ha explicat la seva amiga, Joana Sànchez. Sànchez ha relatat que el llagosterenc havia anat a la manifestació al vespre i després va tornar "a casa amb els seus companys de pis". Posteriorment, va baixar a fer una volta i els Mossos d'Esquadra el van registrar. "No portava res, ni mòbil i crec que ni les claus de casa", així que el van deixar marxar.

A darrera, hi havia agents de la policia espanyola que "directament el van agafar i el van tirar a terra per emmanillar-lo". La Joana ha explicat que durant la detenció i hores després d'estar amb la policia, els agents "el van agredir". De fet, la jove ha assegurat que aquesta setmana el van poder visitar a la presó i tenia "traus a les celles" dels "cops" que va rebre dels agents.

Sànchez i Alemany han coincidit en què els joves empresonats han enviat "molts agraïments èr tot el que estem fent des de fora" i les mostres de suport que han rebut. De tota manera, Alemany creu que els joves "intenten que els que estiguem a fora estiguem bé", però q ue "en realitat estan atemorits" per la situació. Sànchez ha afegit que en Pau està "bé" però perquè "és un tros de pa i sempre està alegre".