La Junta tomba el recurs de JxCat i ERC per la visita del Rei

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha tombat el recurs que van presentar JxCat i ERC per la visita del rei d'Espanya el proper dilluns. Els partits independentistes consideraven que resultava electoralista que Felip VI participés en un acte en plena campanya electoral a un lloc com Catalunya, on l'afinitat o rebuig a la seva figura forma part de l'argumentari habitual de la discussió política. Ara, però, la Junta ha resolt "denegant" les peticions que feien per ajornar l'acte fins a després del 10-N. "És una visita institucional amb motiu del lliurament dels premis anuals de la Fundació Princesa de Girona. Aquest acte no té cap contingut electoral i en conseqüència no és aplicable l'article 50 de la LOREG", diu la resolució.

Així, la Junta veu "manca de fonament legal i constitucional" en la petició de JxCat i ERC d'ajornar l'acte del Rei o "es limiti el discurs que correspon a Felip VI". A més, retreu als partits independentistes que hagin presentat el recurs "pressuposant que el Rei no guardarà els deures de neutralitat política a la qual es deuen els qui encarnen poders públics". "El cap de l'Estat no té cap adscripció política", conclou, recordant l'article 56.1 de la Constitució que detalla aquesta qüestió. Contra aquesta resolució, els partits encara poden presentar recurs en les properes 24 hores si així ho desitgen.