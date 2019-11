375 avisos als Bombers i més de 750 trucades al 112 per la forta ventada arreu de Catalunya

La forta ventada d'aquest diumenge arreu de Catalunya ha deixat 375 avisos als Bombers de la Generalitat i més de 750 trucades al 112 fins a les 17 hores. Les principals incidències s'han concentrat al Camp de Tarragona, on les ratxes de mestral han superat els 130 km/h i han provocat la caiguda de diversos arbres de grans dimensions en poblacions com Cambrils (a l'avinguda Beethoven i a la Travessia de Roda) o Reus.



El vendaval també deixa sense subministrament elèctric uns 5.220 abonats de la capital del Baix Camp –amb previsió de restabliment a les 18.30 hores- i talla la circulació de trens entre Cambrils i Mont-roig del Camp. La caiguda de diversos arbres interromp la via en aquest punt i afecta la circulació de combois de Llarga Distància del Corredor Mediterrani Barcelona-València i de la línia R16 de Rodalies.



143 km/h a l'Hospitalet de l'Infant

?? Recorda, si condueixes amb ratxes de #vent fort:



? Agafa fort el volant

? Modera la velocitat i corregeix les desviacions de trajectòria

? Vigila la distància lateral en avançaments, sobretot a vehicles pesants

? Alerta #VENTCAT https://t.co/qSJ3LLJhn8 — Trànsit (@transit) November 3, 2019

Segons dades de les estacions automàtiques de Meteocat i Meteoclimatic, destaquen registres com els 143 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, els 138 km/h de la Riba, els 132 km/h de l'Albiol, els 121 km/h de Rojals, els 114,5 km/h de Mont-roig del Camp, els 109 km/h de Valls o els 107 km/h del Perelló. Els Bombers afirmen que el màxim volum d'avisos es concentra a la comarca del Baix Camp, amb més de 80 incidències. Els municipis més afectats per la ventada són Reus (42), Cambrils (28) i Mont-roig del Camp (9).Al matí, la incidència més destacada s'ha produït a Benissanet (Ribera d'Ebre). Les ràfegues de fins a 90 km/h de mestral han arrencat la teulada metàl·lica de 10x10 metres d'un habitatge, que ha anat a parar sobre una casa veïna. L'impacte ha malmès algunes de les teules i s'ha avisat una grua de gran tonatge per retirar el teulat metàl·lic, al número 21 del carrer de Sant Vicenç. Cap de les dues cases estava habitada. Dues dotacions dels Bombers –amb l'ajuda d'una autoescala- han actuat a la zona.Protecció Civil manté l'alerta del pla Ventcat i recomana molta prudència en les activitats a l'aire lliure, sortides al bosc i en la mobilitat.