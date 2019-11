"Aragonès em sembla un independentista raonable, però ERC no ha abandonat la línia extremista de Torra"

El candidat del PSOE a les eleccions del 10-N, Pedro Sánchez, ha continuat amb la seva negativa a parlar amb el president Torra, però ha reconegut més afinitat amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. "Em sembla un independentista raonable, però ERC no ha abandonat ni la unilateralitat ni la línia més extremista que està liderant Torra", ha assegurat Sánchez en una entrevista aquest diumenge a 'La Vanguardia'. "ERC forma part avui dia d'un govern amb Torra, amb el partit de Puigdemont (...). Avui dia, ERC, en els fets, està alineada amb Puigdemont", ha volgut deixar clar el candidat del PSOE, que ha insistit que "si l'independentisme no fa autocrítica, difícilment hi pot haver un clima de diàleg". "El diàleg és important, imprescindible, urgent, però el més urgent és restablir el diàleg entre les dues Catalunyes", ha reflexionat en veu alta Sánchez.

Sobre la seva relació amb Torra, el líder del PSOE ha estat taxatiu. "En el moment en què el president Torra no descarta la via unilateral, no condemna sense embuts la violència, posa en solfa la feina de les forces de seguretat davant els atacs violents, hi ha poc de què parlar", ha valorat Sánchez. "És molt sorprenent que Torra m'exigeixi un diàleg quan ell mateix no l'aplica davant polítics de forces que no són independentistes", ha puntualitzat el candidat socialista, que considera que el president de la Generalitat no ha condemnat clarament la violència als carrers. "No l'ha condemnada quan ha obert una comissió d'investigació al Parlament i una altra d'interna als Mossos", ha apuntat molest Sánchez, que ha aplaudit la tasca de la policia catalana durant els disturbis a Barcelona.



"S'ha demostrat la professionalitat dels Mossos"



"Ha estat molt positiva i esperançadora. El que s'està demostrant és professionalitat. La seva feina és garantir la seguretat i la llibertat", ha agraït el candidat del PSOE i president espanyol en funcions. Finalment, Sánchez ha volgut avisar "l'independentisme radical" de les possibles alteracions als col·legis electorals de cara al 10-N. "Cal concebre tota mena d'escenaris, però tothom ha de saber que les conseqüències penals d'aquesta classe d'actuacions són molt importants", ha conclòs el líder socialista.