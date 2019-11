La Fundació Princesa de Girona admet "preocupació" davant les protestes contra el rei

La directora general de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), Mònica Margarit, ha reconegut la "preocupació" que hi ha des de l'organització davant les protestes convocades per la presència dels reis a Barcelona.

Ho ha dit en la roda de premsa de presentació dels actes de celebració del desè aniversari de la FPdGi, que tindran lloc des d'aquest dilluns fins al dimarts al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona.

"A Catalunya, en aquest moment, vivim un moment molt difícil i entenem que és motiu de preocupació, també ho és per a nosaltres", ha exposat Margarit en ser preguntada per les protestes que hi ha convocades aquests dies.