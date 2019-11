Grande-Marlaska: "Barcelona no està blindada" per la visita dels Reis però "s'han pres les mesures necessàries"

Grande-Marlaska: "Barcelona no estÓ blindada" per la visita dels Reis per˛ "s'han pres les mesures necessÓries"

El ministre d'Interior en funcions i candidat del PSOE al Congrés, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dilluns que s'han adoptat "totes les mesures de seguretat necessàries i precises" de cara a la visita a Barcelona dels Reis Felipe i Letizia, acompanyats per la Princesa d'Astúries i de Girona, Elionor de Borbó, i la seva germana la infanta Sofia, per presidir el lliurament dels Premis de la Fundació Princesa de Girona, però ha assenyalat que Barcelona "no està blindada" després de ser preguntat per aquest assumpte en concret.

Grande-Marlaska ha posat èmfasi que "s'han adoptat les mesures de seguretat necessàries" perquè aquesta visita "es desenvolupi amb la normalitat pròpia d'un Estat de Dret". En aquest sentit, ha insistit que "s'han pres les mesures necessàries" en coordinació amb els Mossos d'Esquadra a través d'un centre de coordinació, que "està permanentment en funcionament a Barcelona, ??on s'estudien totes les possibilitats, s'avaluen els riscos i els mitjans, tant personals d'efectius com materials, per garantir un espai de seguretat que pugui permetre que la visita dels Reis es desenvolupi amb la normalitat que ha de presidir".

D'altra banda, s'ha referit a la convocatòria per part de Tsunami Democràtic per al dissabte, jornada de reflexió abans de les eleccions, d'una "jornada de desobediència a la Junta Electoral" i ha subratllat "el paper important" en aquesta setmana de la Junta Electoral, que haurà d'"analitzar" les circumstàncies d'aquesta convocatòria en el cas que sigui procedent.

"Veurem aquestes circumstàncies de com es desenvolupen, quin és el seu contingut i l'abast definitiu", ha assenyalat el ministre en funcions, qui ha insistit en el paper de la Junta Electoral Central "en el cas que aquesta concentració pugui envair la legislació electoral i la necessària neutralitat de l'espai públic en l'àmbit públic, independentment dels partits polítics que desenvolupen la seva campanya".