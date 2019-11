JxCat participarà en les mobilitzacions contra Felip VI

La candidata de JxCat al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que secundaran les mobilitzacions que s'han organitzat aquest dilluns en contra de la visita del rei a Barcelona, que es troba a la capital catalana per lliurar els Premis de la Fundació Princesa de Girona.

"Serem als carrers al costat de la gent. Jo seré aquesta tarda al carrer amb la gent, i hi serem molts", ha subratllat en declaracions als mitjans juntament amb el portaveu de JxCat al Senat, Josep Lluís Cleries.

Segons Nogueras, sempre han estat al costat dels ciutadans perquè entenen la política com l'art d'escoltar la gent: "I la millor manera d'escoltar i atendre la gent és ser al seu costat. Serem al costat de la gent, i avui la gent és al carrer per dir que el rei del 3 d'octubre no és el rei de Catalunya".

"Molts creuen que aquest rei de l''A por ellos' i que va apel·lar a la violència policial contra els qui vam anar a votar, no els representa. Creiem en una república i denunciem que aquest rei, que se suposa neutral, va deixar de ser-ho el 3 d'octubre i ve a fer campanya per als partits monàrquics", ha lamentat.

Per això, ha apel·lat al dret a manifestar-se i protestar contra la presència del monarca a Barcelona tenint en compte "el boicot que durant molt de temps ha fet el rei de l'Estat contra Catalunya".

"No tenim cultura de vassallatge ni de genuflexió", ha apuntat Nogueras, que amb Cleries han acusat l'Estat de deixadesa de funcions pel que fa a les necessitats de Catalunya, també en matèria d'infraestructures.

Rufián: "És un acte electoral. L'únic dubte és si és de PP, Cs o Vox"

El candidat d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha afirmat aquest dilluns que l'acte del Rei a Barcelona, ??que presidirà els Premis de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), és un acte de campanya del 10N: "És un acte electoral de Felip de Borbó. l'únic dubte és si és de PP, Cs o Vox, o dels tres alhora".

En una roda de premsa a l'antiga presó de la Model de Barcelona, ha ironitzat que el Rei s'hauria de presentar a les eleccions si vol fer actes de campanya: "Si està tan preparat potser guanya".

Rufián ha dit que comprèn l'"enorme indignació" que pugui generar una visita del Rei a Catalunya, ja que creu que en el seu discurs després de l'1-O va avalar les càrregues policials per impedir el referèndum. El candidat d'ERC ha defensat el dret a la manifestació contra la visita del Rei a Barcelona, però ha insistit que aquestes mobilitzacions han de ser "cíviques i pacífiques".