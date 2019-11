Elionor: «Catalunya ocupa un lloc especial en el meu cor»

La princesa d'Astúries i de Girona, Elionor, va subratllar, ahir, en el seu primer discurs a Catalunya, que aquesta terra sempre ocuparà «un lloc especial» en el seu cor i que els seus pares, els Reis, sempre els han parlat a ella i a la seva germana de Girona i de Catalunya «amb veritable afecte».«Gràcies a ells sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes», va dir la Princesa en un perfecte català sobre l'escenari del Palau de Congressos de Catalunya. En un discurs en què va emprar l'anglès i l'àrab per referir-se a la guardonada amb el Premi Fundació Princesa de Girona Internacional, Maria Jammal, la Princesa va causar una ovació, amb un auditori posat dempeus, quan va referir-se a Catalunya. Elionor va iniciar ahir la seva primera visita oficial a Catalunya, amb motiu del desè aniversari dels premis de la Fundació Princesa de Girona i va pronunciar el discurs en castellà, primerament, i en català, després. Com a princesa de Girona, va dir que vol «honrar la fundació com es mereix i portar amb orgull el seu nom per tot Catalunya, per la resta d'Espanya i arreu del món», perquè «tothom sàpiga que ocupar-se dels joves, de la seva formació i que tinguin més oportunitats, és contribuir a un futur millor per a tots».Així, va agrair el compromís dels patrons i l'esforç perquè la fundació creixi «cada dia».

Elionor va felicitar els premiats, a qui va descriure com «una gran família de talent, d'esforç i d'esperança que seguirà creixent gràcies a la generositat i el suport». «Sou un exemple per als joves de tot Espanya i us admiro molt perquè representeu els valors de la Fundació a Catalunya».