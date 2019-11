Felip VI, sobre Catalunya: «No hi pot tenir cabuda ni la violència ni la intolerància»

El rei Felip VI va ressaltar ahir en un discurs que havia despertat gran expectació –la visita del monarca es produïa en plena campanya electoral– la contribució de Catalunya a la recuperació de la democràcia a Espanya a partir uns valors que va dir que no han de ser record del passat, sinó «una realitat en la qual no poden tenir cabuda ni la violència, ni la intolerància, ni el menyspreu als drets i llibertats dels altres». El Rei feia, així, la primera referència pública a Catalunya des que es va conèixer la sentència del procés. En el lliurament dels Premis Princesa de Girona 2019, el monarca va utilitzar el català en bona part de la seva al·locució.

Mentre a l'exterior del Palau de Congressos de Catalunya, on es va celebrar l'esdeveniment, centenars d'independentistes expressaven la seva protesta per la presència dels reis i les seves filles en aquest acte, el cap de l'Estat va defensar els valors que representen «la millor història de Catalunya».

Uns valors que va insistir que van fer que Catalunya tingués una contribució «inspiradora» per a la resta d'Espanya a l'hora d'impulsar el projecte democràtic que fa 40 anys va unir tothom en el desig de no tornar a aturar la història. A això hi va contribuir, va afirmar, «una Catalunya orgullosa de les seves senyes d'identitat, plural i integradora, constructiva i solidària amb el progrés general, en la qual l'esforç, la responsabilitat, el compromís, el respecte i l'esperit cívic van enriquir les arrels de la societat democràtica». «Aquests valors –va afegir– representen, sens dubte, la millor història de Catalunya. No han ni poden ser un record del passat, sinó una realitat efectiva del nostre present i del nostre futur. Una realitat en la qual no poden tenir cabuda ni la violència, ni la intolerància ni el menyspreu als drets i llibertats dels altres». Unes frases que van ser rebudes amb una ovació pels assistents a l'acte, que fins i tot van proferir alguns crits de «visca el rei!». Els aplaudiments dels gairebé 1.400 convidats a l'acte es van repetir també a l'arribada dels reis i les seves filles, en el moment en què van pujar a l'escenari per lliurar els premis.

El matemàtic barceloní Xavier Ros-Oton, un dels premiats per la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), va recollir el seu guardó amb un llaç groc en la solapa en l'acte en el Palau de Congressos.

La resta de premiats són el neuròleg Ignacio H.Medrano, l'emprenedora social Begoña Arana, el director d'escena Rafael R.Villalobos i la cofundadora de l'organització Humanity Crew Maria Jammal, en la primera ocasió en què es concedeix una categoria internacional.