Ponsatí, Comín i Puig s'entregaran a Bèlgica i Escòcia en reactivar-se les euroordres

Els exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig s'entregaran en els pròxims dies a les autoritats escoceses i belgues, respectivament, després de conèixer que la justícia espanyola ha reactivat les ordres de detenció contra ells en relació amb la causa del procés independentista a Catalunya.

Així ho han confirmat a Europa Press fonts de la seva defensa, que no concreten la data en què es produiran aquestes entregues. Les ordres internacionals s'han activat sense que l'instructor de la causa al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, n'hagi notificat encara les actuacions de reactivació, si bé aquesta és una possibilitat que podia produir-se, segons les fonts consultades.

Les resolucions del Suprem, no obstant això, s'esperen de manera imminent després que la Fiscalia ho sol·licités dijous passat. El Ministeri Públic va reclamar a Escòcia l'entrega de Ponsatí pels delictes de sedició i malversació i a Bèlgica la de Comín per les mateixes conductes delictives, mentre que a Puig, que també es troba a Brussel·les, se'l reclama per desobediència i malversació.

Aquestes tres ordres de detenció se sumen a l'ordre que es va dictar el mateix dia que es va conèixer la sentència, el passat 14 d'octubre, contra Carles Puigdemont.