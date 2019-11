Setge independentista als Premis Princesa de Girona (a Barcelona)

La visita del rei Felip VI i la seva família a Barcelona amb motiu de l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona va quedar marcada per una gran protesta contra la seva presència en la qual es van encendre fogueres per cremar fotos del Rei i es van increpar i insultar assistents a l'acte.

Desenes de manifestants van cremar fotos de Felip VI en una concentració als voltants del Palau de Congressos de Barcelona (lloc on se celebrava l'entrega de premis), seguint una convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i de Pícnic per la República. Cap a les 19 hores, alguns dels concentrats van crenar fotos del Rei i, poc després, Pícnic per la República, a través de missatges difosos per les xarxes socials, va donar per finalitzada la protesta d'ahir contra la presència del monarca a Barcelona, si bé alguns dels concentrats van romandre a la zona fins a hores més tard.

Prèviament, des de les 16 hores, un grup d'independentistes que protestava contra la presència del monarca va bloquejar el pas cap al Palau de Congressos, un acte pel qual posteriorment la policia va tallar la Diagonal. Els concentrats també van assetjar alguns convidats al lliurament dels Premis Princesa de Girona, que van haver de retrocedir mentre eren increpats per desenes de persones. El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, que va ser assetjat per un grup d'independentistes, va lamentar: «Trenta anys d'adoctrinament i ara patim tot això».



«No sou cap mur»

Bou intentava accedir al Palau de Congressos però els manifestants li van bloquejar el pas, a més d'insultar-lo i escopir-lo. El regidor del PP es va encarar amb els manifestants i, finalment, un policia va anar a ajudar per treure'l del lloc.

Finalment, Bou va poder accedir a l'interior del Palau de Congressos, segons va informar en el seu compte oficial de Twitter, on va escriure: «Els intolerants i violents no sou cap mur». També alguns dels manifestants van escridassar i empentar un periodista de La Sexta amb crits de «fora, fora»; també van increpar una reportera de RTVE i van llençar objectes contra el cordó policial, com ous i paper de vàter. L'empresari banyolí Antoni Castañer va ser escridassat i sacsejat pels concentrats quan es disposava a accedir al Palau de Congressos. La tensió va pujar i Castañer va acabar rebent un cop de puny.

Ahir hi havia a Barcelona un fort desplegament policial. Un miler d'agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional van vetllar per la seguretat dels reis i de les seves filles Elionor i Sofia.

El dispositiu de seguretat es va coordinar per la Casa Reial, com és habitual en els actes que participen Felip VI i la reina Letizia. Segons fonts policials, hi van participar 600 agents antiavalots d'una quinzena de grups de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), als que es va sumar la càpsula de seguretat habitual en els desplaçaments dels Reis, composta de manera permanent tant per policies com per guàrdies civils. Les protestes no només es van dur a terme a Barcelona. Mig miler de persones es van concentrar a la plaça U d'Octubre de Girona i van cremar fotografies de Felip VI cap per avall per protestar contra la presència del monarca a Catalunya.



«Els Borbons, als taurons»

Els concentrats van cridat consignes com «Els borbons, als taurons» o «Si el rei vol corona, corona li darem; que vingui a Girona i el coll li tallarem».

Durant la protesta, es va llegir un manifest dient que el Rei s'ha «amagat com un escarabat» per venir a presidir «la cerimònia de la vergonya», en referència a l'entrega dels premis anuals de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi). Els CDRs van posar un mural de cartró al centre de la plaça, on hi havia la fotografia del Borbó cap per avall amb la frase «Els països catalans no tenim rei. República!!!». A més, a dalt de l'estructura també hi van posar una corona de joguina, un bust del monarca de plàstic i una careta d'un mico amb tricorni (en referència a la Guàrdia Civil). Els CDRs van llegir un manifest contra la monarquia. L'escrit ressaltava que «avui, un cop més, Girona ha demostrat que és una ciutat antimonàrquica». El manifest recordava, a més, la crema de fotos dels reis –aleshores, Joan Carles I i Sofia- que hi va haver a la plaça del Vi al setembre del 2007, i el procés judicial en què va derivar davant l'Audiència Nacional (AN) per delictes d'incitació a l'odi i injúries.



Manifestació a favor del Rei

En paral·lel, un centenar de persones es van concentrar ahir a la plaça del Rei de Barcelona per homenatjar el rei Felip VI i la princesa Elionor. Els assistents a la convocatòria d'Aixeca't-Levantate, amb Societat Civil Catalana i l'Asociación por la Tolerancia van lloar la figura del monarca i li van agrair tant la seva visita a Barcelona com el seu discurs del 3 d'octubre del 2017. «Gràcies per no fallar-nos mai», van subratllar.