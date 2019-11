Buch diu que els convidats van tenir problemes d'accés per no agafar el bus

El conseller Miquel Buch va atribuir les «dificultats» d'alguns convidats per accedir a l'acte presidit pel rei a Barcelona a la seva «falta de voluntat» per utilitzar els autobusos de l'organització i va destacar que els Mossos van garantir «a la perfecció» la seguretat i els drets de tots. En roda de premsa, el responsable d'Interior de la Generalitat va destacar que els Mossos d'Esquadra van estar ahir «una vegada més a l'altura» gràcies a l'ampli dispositiu policial que va permetre, segons la seva opinió, garantir la seguretat i tots els drets, tant dels convidats a l'acte de lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona com dels manifestants independentistes que protestaven contra la presència del Rei a Barcelona.