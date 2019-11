El debat a TV3 en 10 frases

Les frases més destacades dels candidats a l'10N en el debat de TV3 CAT-ELECCIONS GENERALS CATALUNYA

Els vuit candidats a les eleccions generals de l'10N a Catalunya que han participat aquesta nit en el debat de TV3 han confrontat les seves propostes. Aquesta són algunes de les seves frases més destacades.



GABRIEL RUFIÁN (ERC)

- "Amb 'aquest' Pedro Sánchez no es pot dialogar".

- A PP i Cs: "colpista és Tejero, i alguns de vostès li farien un homenatge".

JOSÉ ZARAGOZA (PSC)

- "No va anar a el PSOE, sinó a l'PP, a què li han fet dos referèndums il·legals".

- "Després de set anys de 'Procés' estem pitjor, cal recuperar la convivència i renunciar a la via unilateral".

JAUME ASENS (EN COMÚ PODEM)

- A PP i Ciutadans: "Vostès caven trinxeres, no busquen solucions".

- Al Govern de JxCat i ERC: "Estan dividits, s'amaguen darrere de Buch i proposen propostes fracassades".

LAURA BORRÀS (JXCAT)

- A ERC i la CUP: "Fem un gran grup independentista al Congrés".

- Sobre el compromís de Pedro Sánchez de portar a Carles Puigdemont a Espanya: "És el PSOE estil GAL i Barrionuevo? Contractaran mercenaris? ¿Tampoc respectaran la separació de poders a Bèlgica?".



Inés Arrimadas García (CIUTADANS)

- A JxCat i ERC: "La persona més de dretes que hi ha a Espanya és Quim Torra. La major extrema dreta la teniu al Govern".

- "Puigdemont, el fugat covard, ens costa, la seva oficina i ell, un mínim de 300.000 euros".



CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO (PP)

- "Demanem la massiva reagrupació de l'vot constitucionalista entorn a l'PP"

- Als independentistes: "Facin el seu duel, han perdut. Ni autodeterminació ni amnistia, facin el seu duel amb dignitat".



IGNACIO GARRIGA (Vox)

- "El PSOE i el PP han estat els veritables traïdors a la pàtria", per la "cessió de competències, per la seva absoluta debilitat i perquè han transmès impunitat".

- Davant de les acusacions de Mireia Vehí de racisme: "La meva àvia i la meva mare són negres. Com creu que les miro als ulls? No sóc racista. Vostè és una totalitària i una autèntica miserable".



MIREIA VEHÍ (CUP)

- "La nostra estratègia és de desobediència massiva per apel·lar a la comunitat internacional. El Congrés no és una solució per a res".

- A JxCat, ERC i comuns: "Han de fugir de la por a l'155".