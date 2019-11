Detingut a Calella acusat d'abús sexual a una menor de deu anys

Els Mossos d'Esquadra van detenir una persona a Calella per un presumpte delicte d'abús sexual a una menor de 10 anys, que passarà a disposició judicial en les pròximes hores, i es va obrir una investigació, va informar la policia catalana a Europa Press. L'Ajuntament de Calella, que va condemnar els fets d'aquest diumenge, va informar en un comunicat que el detingut «és un menor fugit d'un centre de Barcelona que, en un primer moment, després dels fets, va fugir» i que aquest dilluns es va lliurar a la policia.

El consistori, que compareixerà com a acusació particular en l'actuació judicial, també va informar que l'agressor i la víctima es coneixien des de feia uns mesos. Diumenge, la Policia Local de Calella va fer la intervenció per atendre el possible cas d'abusos sexuals a la menor arran d'una trucada del 112.