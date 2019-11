Un llaç de posar i treure

El matemàtic barceloní Xavier Ros-Oton, un dels premiats per la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), ha recollit aquest dilluns el seu guardó amb un llaç groc en la solapa en l'acte en el Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, presidit pels Reis. Després, durant el sopar ofert pels monarques pels convidats als jardins de l'hotel Joan Carles I de Barcelona, se'l va treure per voluntat pròpia.





Como mucha gente pregunta, os cuento aquí lo de ayer:



1) El lazo amarillo no va en contra de nadie.

Representa lo que la amplia mayoría de la sociedad catalana y una parte importante de la española piensa: — Xavi Ros (@ros_xavi) 5 de noviembre de 2019

He escoltat en @ros_xavi confirmant que després de l'entrega de premis es va treure el llaç groc. Per tant, rectifico -i elimino- la piulada d'aquest matí. Li vull agrair però la seva valentia per denunciar que Espanya té #presospolítics i felicitar-lo per una carrera brillant pic.twitter.com/NrcB8Senfr — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) 5 de noviembre de 2019

Fin de la entrega de los premios @FPdGi Décimo Aniversario de la Fundación Princesa de Girona. https://t.co/GTHEiNKn8G pic.twitter.com/J4zGBh96Z4 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 4 de noviembre de 2019

Aquest fet va provocar la pífia a les xarxes socials d'usuaris de twitter com el conseller Puigneró i el televisiu Xavier Sala i Martí que van acusar la Casa Reial de fer servir el photoshop per eliminar el llaç del jove matemàtic. Les declaracions del premiat els van desmentir.La polèmica per l'actuació del rei i la reivindicació de la causa dels presos no és nova a la gala d'entrega dels Premis Princesa de Girona. Ara fa dos anys, després del polèmic referèndum i l'actuació de la policia que va motivar el discurs de Felip VI, dos guardonats amb el premi, l'enginyer reusenc Bernat Ollé i l'investigador francès Romain Quidant, van renunciar al guardó i a la seva dotació econòmica de 10.000 euros. Ollé va rebre el premi Empresa 2015 i Quidant el d'Investigació Científica en l'edició del 2011.