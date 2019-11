Els Mossos adverteixen que la llei afavoreix el tràfic de marihuana

El tràfic de marihuana s'ha incrementat de manera "exponencial" a Espanya, especialment a la costa mediterrània, on les xarxes internacionals s'han abocat a produir i exportar marihuana a la resta d'Europea encoratjades pels seus grans beneficis i un càstig penal lleu, segons els Mossos.

Així ho ha advertit aquest dimecres el cap de l'àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, el comissari Rafael Comes, després de participar en l'obertura de les Jornades internacionals sobre crim organitzat, en què s'ha posat en relleu que el 2018 a Catalunya van ser detingudes més de mil persones de més de cent organitzacions criminals.

En declaracions als periodistes, Comas ha avisat que el tràfic de la marihuana s'ha incrementat de manera "exponencial" perquè la costa mediterrània espanyola, inclosa Catalunya, ha començat a ser productora i exportadora d'aquesta substància, impulsada per les xarxes internacionals.

Plantació de marihuana a Vilademuls

"Hi ha unes condicions legals que faciliten el tràfic de marihuana, perquè la penalitat és molt baixa en considerar-se una droga tova, i perquè és una finestra d'oportunitat des del punt de vista econòmic, ja que reporta molts beneficis en poc temps", ha detallat .

Segons Comes, les xarxes internacionals de crim organitzat han captat delinqüents menors de la costa mediterrània espanyola per introduir-se en la producció de marihuana i distribuir-la a l'est o al nord d'Europa, on té un preu molt elevat.

El comissari dels Mossos ha apuntat que es tracta d'un "negoci lucratiu" en què les xarxes assumeixen el risc del càstig penal, en exposar-se a una condemna d'entre dos i quatre d'anys de presó, més baixa que en el tràfic d'altres substàncies estupefaents, com la cocaïna o l'heroïna.

Plantació a Masarac

A més, ha destacat que en una plantació indoor es pot produir cada tres mesos, cosa que atorga la possibilitat d'obtenir grans beneficis en poc temps.

Davant d'aquesta situació, ha reconegut que el tràfic de marihuana és un tema que "ocupa i preocupa" la policia catalana, en el marc de la seva lluita contra el crim internacional.