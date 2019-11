Puigneró patina a Twitter amb la notícia falsa del llaç groc esborrat per La Zarzuela

Les xarxes socials són terrenys minats de fake news. Això no és una novetat, però malgrat tot actualment encara és fàcil trobar víctimes que s'empassen (a vegades amb premeditació i alevosia) les notícies falses que circulen per internet.



El conseller de Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat, Jordi Puigneró, se'n va menjar una ahir quan va donar crèdit una història sobre la qual la Casa Reial havia esborrat amb Photoshop (o algun altre editor de fotografies) el llaç groc que el matemàtic Xavier Ros-Oton, guardonat amb el premi Princesa de Girona d'Investigació, lluïa a la solapa de la seva americana durant la gala presidida pel rei Felip VI i la seva família a Barcelona.



Segons la fàbula, La Zarzuela s'hauria encarregat d'eliminar el llacet a les fotos promocionals que havia publicat a Twitter, una clara mostra de censura per part de la Casa del Rei que Puigneró va aprofitar per divulgar sense contrastar la informació. «Photoshop Real. Perquè després ens diguin que a Espanya no hi ha censura ni presos polítics», va piular en castellà. No va ser l'únic. L'economista Xavier Sala-i-Martín també va titllar la Casa Reial de «manipuladora» per esborrar el llaç groc de la solapa del matemàtic, i aprofitava per denunciar que el «gran problema» de la monarquia era pensar que «amagant la realitat, la canvieu. Però no: a Espanya hi ha presos polítics i els catalans volem la seva llibertat. Encara que esborreu el llaç de les fotos».





He escoltat en @ros_xavi confirmant que després de l'entrega de premis es va treure el llaç groc. Per tant, rectifico -i elimino- la piulada d'aquest matí. Li vull agrair però la seva valentia per denunciar que Espanya té #presospolítics i felicitar-lo per una carrera brillant pic.twitter.com/NrcB8Senfr — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) 5 de noviembre de 2019

Casa real MANIPULADORA: Habéis borrado el lazo amarillo que llevaba el matemático. Vuestro GRAN problema es que os pensais que escondiendo la realidad, la cambiáis. Pero no: en España hay presos políticos y los catalanes queremos su libertad. Aunque borréis el lazo de las fotos. https://t.co/j0fAv1JUm7 — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 5 de noviembre de 2019

Segons sembla, la casa reial ha esborrat el llaç groc que el jove matemàtic Ros-Oton va tenir la gallardia de lluir davant el Borbó. Espero que hagi estat amb el seu permís perquè, si no és així, és un atemptat contra el dret a la pròpia imatge. pic.twitter.com/vGVBUGFDPT — Ramón Cotarelo (@ramoncotarelo) 5 de noviembre de 2019

Aquests missatges no es van publicar en calent sinó l'endemà de l'entrega de premis. Tant Sala-i-Martín com Puigneró són dos usuaris molt actius a la xarxa social de l'ocellet, tenen milers de seguidors i ahir molts d'aquests van donar crèdit a la notícia falsa fins que la realitat, que és especialista en espatllar bons titulars, va desmuntar-la. La Casa Reial i el mateix Ros-Oton van negar que s'hagués esborrat el llaç de les imatges. Simplement, el que havia passat era que el matemàtic se l'havia tret després de l'entrega de premis.Finalment, el conseller de Polítiques Digitals va acabar esborrant el tuit i publicant-ne un altre amb una rectificació de la patinada, incloent-hi una felicitació per al matemàtic per «la valentia» de mostrar el llaç davant del cap de l'Estat espanyol.