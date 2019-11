Torrent no fa cas del nou avís del Constitucional i manté les resolucions sobiranistes

El president del Parlament, Roger Torrent, va explicar ahir que desoirà els avisos del Tribunal Constitucional (TC) perquè a la cambra catalana «s'ha de poder parlar de tot» i va titllar «d'intents de censura» les impugnacions a resolucions sobre monarquia o autodeterminació.

Torrent va comparèixer davant els mitjans al Parlament, després que el TC hagués llançat, després d'una reunió extraordinària celebrada ahir, un nou avís dirigit a ell i a la resta de membres de la Mesa sobre el risc penal del delicte de desobediència si ignora o eludeix les seves resolucions, tot i que va rebutjar deduir testimoni contra ells.

«Al Parlament de Catalunya s'ha de poder parlar, debatre i votar de tot. És la llibertat d'expressió dels diputats i es protegeix així també els drets dels ciutadans als quals representen», va assenyalar Torrent, que va assegurar que ni ell ni la Mesa impediran debatre i votar la proposta de resolució d'ERC, JxCat i la CUP sobre la resposta a la sentència del procés.

«El Govern central focalitza en mi la responsabilitat i les decisions de la Mesa del Parlament. Hi ha una voluntat d'individualitzar la responsabilitat, però el que no sap o entén el Govern central és que aquests debats seguiran vius en la societat catalana. No és qüestió d'un president o un altre», va assenyalar en roda de premsa.

Per a Torrent, «és perillós que s'intenti limitar debats parlamentaris», de manera que ell es «mantindrà on sempre», és a dir, «en la defensa del dret dels grups parlamentaris a poder posicionar-se sobre tot».

A més, va recordar que, «sobre l'autodeterminació, el Parlament ha aprovat resolucions des del 1989». Torrent va instar Sánchez a deixar-se de «persecució parlamentària» i «seure a fer política en una taula de diàleg».

D'altra banda, va titllar «d'absoluta anormalitat» el fet que «el TC es reuneixi d'urgència per amenaçar de nou la Mesa i el president del Parlament».

El TC va admetre ahir a tràmit diversos incidents de nul·litat presentats pel Govern central contra dos acords de la Mesa del Parlament del 22 i 29 d'octubre, relatius a una proposta de resolució en resposta a la sentència del procés i al rebuig a les sol·licituds de reconsideració de diversos grups de l'oposició.

Segons fonts jurídiques, el TC va rebutjar de moment deduir testimoni, és a dir, demanar l'obertura de la via penal- per exigir possibles responsabilitats penals, com demanava el Govern central.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va lamentar ahir la «involució democràtica greu» que suposa l'advertència del TC. «Que ni tan sols es pugui debatre al Parlament, on resideix la representació sobirana dels ciutadans, ens sembla una involució democràtica greu i perillosa», va assegurar Budó en roda de premsa posterior al Consell Executiu.