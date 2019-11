Un CDR empresonat per terrorisme implica Carles Puigdemont i Quim Torra

L'edició digital d' El Periódico, capçalera del grup Prensa Ibérica, revelava, ahir, en una informació elaborada des de Madrid i Barcelona pels periodistes Ángeles Vázquez, Jesús Albalat, Juan José Fernández i Daniel G. Sastre, que els membres de l'Equip de Resposta Tàctica (ERT), grup terrorista investigat per la Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Judes, fabricaven els explosius de matinada i que posaven en risc els veïns, segons les conclusions de les perquisicions fetes per la Guàrdia Civil i que figuren en el sumari judicial. Els agents van localitzar en els escorcolls practicats des de manuals per a la fabricació d'explosius fins a documents amb fórmules químiques, un manuscrit amb l'anotació «guerilla mail», i una fulla amb anotacions i un dibuix en el qual es pot llegir «esquema bomba».

En una altra de les converses telefòniques en les quals participa Ferran Jolis, un altre dels empresonats, presumeix que per a l'entrada al Parlament «s'ha d'ajuntar amb Torra» i explica que «el CNI català li sol·licita que munti les comunicacions a dins del Palau, per resistir una setmana». I s'atribueix l'organització d'una reunió amb Anna Puigdemont, «germana de Lisa», en un cotxe.

Durant els seguiments als CDRs processats la Guàrdia Civil va arribar a témer per la seguretat dels veïns de les cases adjacents a les dels membres de l'ERT Alexis Codina i Jordi Ros, a Sant Fost de Campsentelles i al número 15 del carrer Romeu de Sabadell. Allà, sosté la investigació, s'hi feien assajos amb explosius.

«Diferents habitatges particulars estaven sent emprats com a laboratoris clandestins improvisats per als seus assajos i/o experiments –diu l'informe policial–, exposant les persones que habiten en ells així com els seus veïns a un gravíssim risc per a la vida».

En un dels seguiments que guàrdies civils van fer, al pati de la propietat de Sant Fost «es va apreciar i documentar com es produïen centellejos i una gran fumera». Dies abans, els membres de la Benemèrita havien mirat en les escombraries que treien de la casa; d'aquesta vigilància se n'infereix que estarien fabricant un compost denominat «tèrmit», diu l'informe policial. Jordi Ros va aconseguir els precursors d'explosius després d'esquivar els controls i limitacions per a la venda d'aquests materials. Els agents que van seguir les activitats d'aquest processat en l'operació Judes sospiten que en la compra de 200 quilos de parafina, entre altres substàncies, el van ajudar persones que «podrien ser membres o simpatitzants dels CDRs». Marcant el camí a futures detencions, l'informe concreta la sospita: «Es tractaria d'empresaris i industrials, persones que per tal condició tenen accés, sense aixecar sospites, a aquest material». Una de les botigues on es va assortir l'ERT és la Drogueria Boter de Badalona, on Jordi Ros va adquirir àcid nítric al 65 per cent i nitrat de potassi gairebé pur.

El 19 d'agost Ros va enviar un amic, Pere Costa (la Guàrdia Civil li atorga el paper d'intermediari), a La Perpetuenca de Sabadell, a comprar un quilo de carbonat de potassi i li va demanar que digués a la botiga que ho volia com a «verí per a talps». A la ferreteria de Sabadell Smolats Sandoval, Ros va intentar comprar 20 rodaments de coixinets «que tinguin una grandària aproximada com el d'una bala». I als laboratoris Telic, al Polígon Industrial Can Barri de Bigues i Riells (Barcelona), el grup va buscar una caixa de sabó Mes Bo, usat en la neteja d'hospitals.





«Cervesa Pum, Pum, Pum»

El passat 6 de setembre, un tal Jesús truca per telèfon a Jordi Ros per sortir a fer un volt, «però Jordi li diu que es troba 'destil·lant a casa dels seus pares' –relata l'informe policial–, Jesús fa broma com s'anomenaria la futura cervesa, a la qual cosa Jordi Ros respon: 'Es dirà Pum, Pum, Pum'».

Al sumari s'esmenten l'expresident Carles Puigdemont i el president Quim Torra: tenien «una xarxa de comunicació pròpia» i eren identificats com Lisa i Gandalf. L'objectiu dels radicals independentistes tenia el vistiplau de la Presidència de la Generalitat, diu el sumari, que es remet al relat de Xavier Buigas, un dels presos.