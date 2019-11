«Polònia», de TV3, en el punt de mira de la justícia

Un altre programa dirigit per Toni Soler i en emissió a la cadena de televisió pública catalana, TV3, ha provocat la intervenció de la Fiscalia. Igual que va passar amb els comentaris d'un dels presentadors d' Està passant sobre els Mossos d'Esquadra –que compara amb «putos gossos»– el ministeri púlblic investiga si un esquetx del Polònia, centrat també en el cos policial, és constitutiu d'un possible delicte d'injúries. Ho fa a instàncies del sindicat de la funció pública Csif, que entén que el ball Poli band emès el 24 d'octubre vulnera l'honorabilitat dels agents, ja que que hi surten presentats com «una banda d'analfabets, assetjadors morals, agressius i violents, que causen lesions a la ciutadania indiscriminadament».