un arrestat pels disturbis posteriors a la sentència del procés queda lliure

Un jutge de Barcelona va acordar deixar en llibertat provisional un altre dels detinguts per la seva presumpta relació amb els disturbis que es van produir durant les manifestacions en protesta per la sentència del procés. Segons van informar fonts jurídiques, el detingut, un veí de Terrassa, ha estat una mica més de dues setmanes en presó preventiva per ordre del jutge de guàrdia davant el qual va comparèixer després de la seva detenció a Barcelona arran dels incidents que van tenir lloc davant la Prefectura de la Policia Nacional a la Via Laietana.

Amb la posada en llibertat d'aquest jove, que va ser ordenada pel jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona, són 25 els detinguts per la seva suposada relació amb els disturbis de fa unes setmanes que segueixen a la presó o es troben a centres d'internament de menors.

En la majoria dels casos, els detinguts estan acusats dels delictes de desordres públics, danys i també d'atemptat a l'autoritat.