Tsunami Democràtic anuncia "l'acció més ambiciosa" de l'11 al 13 de novembre: "Preparem-nos per un 11S de tres dies"

Tsunami Democràtic anuncia "protestes continuades" de l'11 al 13 de novembre i, sense desvetllar-ne detalls, assegura que serà "l'acció més ambiciosa" que fins ara ha proposat. En un comunicat, la plataforma crida els ciutadans a preparar-se per un "11S de tres dies". Concretament, recomana que la gent s'agafi festa a la feina almenys un dels tres dies i estigui disposat a desplaçar-se pel territori i, si és possible, passar la nit fora de casa. "Prepara roba d'abric, bateries extra per al mòbil, menjar, sac de dormir, tenda de campanya i una actitud tenaçment noviolenta", afegeixen. Així doncs, presenta les accions programades a més de 300 municipis durant la jornada de reflexió de dissabte com un "test" de cara als tres dies de protestes continuades.

Tsunami Democràtic considera "molt important" que els ciutadans es descarreguin la darrera versió de l'app, que considera que "és la més segura contra els atacs". I demana que es tingui a punt l'aplicació per a aquest dissabte, ja que es farà servir per enviar comunicacions i per "provar-la tècnicament".

Segons la plataforma, "mentre no hi hagi una solució política a l'exercici del dret a l'autodeterminació, la llibertat dels presos, exiliats i represaliats i el lliure exercici de drets fonamentals, la gent continuarà mobilitzada i demostrant la seva força. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions i les vegades que es repeteixin".

Tsunami també ha anunciat que, a partir del 9 de novembre, totes les accions seran vehiculades a través de l'app, Telegram, Twitter i Instagram.