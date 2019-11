La concentració convocada pel Tsunami a Barcelona reuneix 7.000 persones segons la Guàrdia Urbana

L'acte convocat pel Tsunami Democràtic a la plaça Universitat ha començat a les quatre de la tarda, com estava previst. A aquella hora, hi havia a la zona alguns centenars de persones, que han pogut sentir l'actuació de Músics per la Llibertat. Aquest col·lectiu ha tocat cançons com 'L'estaca' o bé l'himne nacional de Catalunya, 'Els segadors'. Està previst que l'acte del Tsunami sota el lema 'El 9-N, fem-los reflexionar', compti també amb l'actuació dels Amics de les Arts, All Foll, Companyia Elèctrica Dharma, Doctor Prats, Ebri Knight, Els Catarres, Gertrudis, Joan Rovira, La Folie, Miquel del Rogi, Montse Castellà, Pepet i Marieta, Porto Bello, Salva Racero i Zebras.

Segons el Tsunami, coincidint amb el dia de reflexió, estan previstos actes a més de 300 municipis catalans. Es preveu que aquest dissabte el Tsunami utilitzi per primera vegada la seva aplicació, segons van informar en un comunicat, amb l'objectiu de "fer petites comunicacions que seran essencials per provar-la tècnicament i que tothom se la faci seva". Per això, asseguren que la jornada d'aquest dissabte serà un "test" de cara a les jornades de protestes convocades de l'11 al 13 de novembre, on preveuen fer la seva acció "més ambiciosa".

Els ciutadans que s'han apropat fins la plaça Universitat amb estelades, llaços grocs i pancartes exigint l'alliberament dels independentistes presos, asseguren que han decidit sumar-se a aquesta convocatòria per "reclamar la llibertat" i expressar el seu rebuig envers "la privació de drets que s'està vivint".

L'Enric Espelt, un veí del barri de Gràcia de Barcelona, explica que ha participat en totes les accions que ha organitzat Tsunami Democràtic des de la de l'aeroport perquè són propostes molt originals: "Ens va agradar molt, vam anar-hi tot i que ens van fer baixar quatre parades abans i vam haver de caminar fins arribar-hi", comenta el manifestant que indica que "per sort" va marxar "abans que comencessin a repartir pals".

Per Espelt no hi ha cap incompatibilitat entre celebrar un acte com aquest i poder gaudir del dia de reflexió. "Podem reflexionar tots junts, no hi veig cap problema, de fet, diria que ja tenim totes les reflexions fetes", ironitza.

En aquest mateix sentit s'ha expressat la Montserrat Camps, una ciutadana que assegura que des del 2012 participa en totes les manifestacions a favor de la independència que es van fent. "No fem cap mal a ningú perquè no estem cridant a votar cap partit, simplement volem reivindicar la llibertat", ha apuntat.

Per la seva banda, la Mercè Amat, una altra de les participants, ha assenyalat que "l'únic que el poble demana és que se l'escolti". Així mateix adverteix que "no s'està fent res il·legal" i que "cadascú té la seva pròpia consciencia". Per això considera que el fet de no saber qui hi ha darrera el moviment de Tsunami Democràtic no ha de ser un impediment per sumar-se a les seves convocatòries: "Si ens demanessin de fer alguna cosa inadequada no la faríem", comenta.

El Toni Guijarro, un veí de Badalona que també ha volgut venir a la plaça Universitat aquest dissabte, ha remarcat que "quan es defensen els drets no hi ha dia de reflexió que valgui" perquè "la retallada de drets que s'està produint no és només per una part de la població és per tota Espanya".