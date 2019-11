Tsunami Democràtic prepara una acció de tres dies l'endemà del 10-N

La plataforma Tsunami Democràtic va anunciar ahir que prepara la seva «acció més ambiciosa» per just després de les eleccions del 10-N: «Preparem-nos per a un 11-S de tres dies», assenyala en un comunicat, en al·lusió a la mobilització independentista de cada 11 de setembre, Diada de Catalunya.

La plataforma que va promoure el col·lapse dels accessos a l'aeroport del Prat el 14 d'octubre, dia en què es va donar a conèixer la sentència del procés, va fer una crida als independentistes que segueixen les seves convocatòries a través de les xarxes socials perquè es demanin «festa» a la feina almenys un d'aquests tres dies, entre dilluns i dimecres.

A més, demana que estiguin disposats a desplaçar-se pel territori català i a «passar la nit fora», recomana «preparar roba d'abric, bateries extres per al mòbil, menjar, sac de dormir i tenda de campanya, i una actitud tenaçment no violenta».



Estrucutra dirigent oculta

«Mentre no hi hagi una solució política a l'exercici del dret a l'autodeterminació, la llibertat de presos, exiliats i represaliats i el lliure exercici de drets fonamentals, la gent continuarà mobilitzada i demostrant la seva força. Sigui quin sigui el resultat de les eleccions i les vegades que es repeteixin», va afeigir la plataforma, l'estructura dirigent es manté oculta.

D'altra banda, Tsunami Democràtic està organitzant accions reivindicatives per a la jornada de reflexió «a més de 300 municipis», unes convocatòries que el PP va recórrer davant la Junta Electoral en considerar que tenen com a objectiu «incidir» en les eleccions i «afavorir» les candidatures independentistes.

La plataforma va informar que ja té confirmada la participació de «desenes de músics, escriptors i activistes» a la «jornada de desobediència a la Junta Electoral Central». A Barcelona, segons indica el comunicat, hi haurà actuacions musicals d'Els Catarres, Elèctrica Dharma, All Foll, Montse Castellà, Ebri Knight, La Folie, Gertrudis entre d'altres. A més de Barcelona, on Tsunami Democràtic vol desplegar activitats de protesta la tarda d'el 9-N a la plaça Catalunya, es preparen accions també a municipis com Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova i la Geltrú, Valls, Mataró, Reus, Amposta, Vic, Manresa , Balaguer o Vilafranca de Penedès. En paral·lel, dijous la Junta Electoral Provincial de Barcelona va elevar a la Junta Electoral Central el recurs del PP contra les convocatòries d'actes per part de Tsunami Democràtic durant la jornada de reflexió d'avui, ja que es tracta d'actes del mateix perfil convocats en tot Catalunya.