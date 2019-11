Acampats a Barcelona acusen els joves d'ERC i la CUP de robar-los 30.000 euros

Més d'un centenar de persones vinculades a joventuts de formacions polítiques van abandonar ahir l'acampada de la plaça Universitat de Barcelona després d'una tensa assemblea que va tenir lloc divendres a la nit i en la qual es va produir una escissió entre els acampats. Segons van assenyalar fonts de l'acampada, grups juvenils vinculats a formacions polítiques com la CUP i ERC van proposar donar per finalitzada l'acampada per problemes d'inseguretat dins la plaça i continuar la protesta de forma descentralitzada, amb accions als barris de la ciutat. A banda d'això, acusen les dues organitzacions d'haver-se apropiat de 30.000 a 40.000 euros de la caixa de resistència que havien obert per finançar la mobilització, segons recollien ahir La Vanguardia i El Mundo. Des d'Arran, la branca jove cupaire, neguen les acusacions; també les desmenteix el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que hi veu un intent de desprestigiar el «jovent organitzat».

Durant l'assemblea «es van generar tensions i es van trencar les dinàmiques habituals», va destacar el col·lectiu Acampada Plaça Universitat, que va abandonar la plaça i que xifra en unes 400 persones, la majoria estudiants, les que han abandonat el campament. «Una part important de la gent que va trencar les dinàmiques assembleàries eren persones adultes amb actituds impositives i fins i tot intimidatòries i alguns d'aquests grups, de manera unilateral, van prendre decisions com la creació de trinxeres, actuar de forma encaputxada o amb actituds impròpies d'una acampada», apunta el comunicat. L'assemblea va finalitzar sense acord i una part dels concentrats va abandonar l'acampada i va desmuntar les seves tendes, mentre que un altre grup continua a la plaça Universitat, on segueix impedint el pas de vehicles per la Gran Via i el carrer de Pelai. Les persones que han marxat eren les que havien llogat l'escenari, que ha estat desmuntat, i els encarregats de gran part de les comissions, com cuina, informació i mobilitzacions, que han quedat molt minvades.

També eren els responsables de la caixa de resistència, diners que «han estat destinats íntegrament a les entitats que defensen jurídicament els més de 500 detinguts de la nostra generació», segons el comunicat.

L'acampada continua sota el nom Assemblea Plaça Uni i els seus membres van iniciar ahir al matí la reorganització de l'acampada, que va començar el passat 30 d'octubre, mentre que els que van abandonar aquesta concentració continuen mobilitzats «units als CDRs, els col·lectius feministes de diferents barris, el moviment ecologista, els sindicats d'habitatge i les organitzacions antirepressives».

L'acampada va començar el 30 d'octubre –principalment motivada per estudiants–com a símbol de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem envers els líders del procés.