Junqueras fa una crida a la participació a través d'SMS

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha fet una crida a la participació a les eleccions del 10-N a través d'SMS. Pels voltants de les 11.00 hores, molts mòbils de ciutadans han rebut un missatge que deia: "Hola soc Oriol Junqueras. L'Estat impedeix que em presenti a aquestes eleccions. Però no podrà evitar que els independentistes omplim les urnes. No et quedis a casa!". Segons fonts republicanes, l'enviament d'SMS no és cap novetat –ja s'ha fet servir en d'altres comicis- i enguany se n'han tramès "uns quants milers". Prèviament, i en plena jornada de reflexió, Junqueras havia publicat una carta manuscrita al seu compte de Twitter on també animava a votar a les eleccions generals. "No podem permetre que guanyin els qui ens han condemnat a 100 anys de presó", afirmava el líder republicà, que demanava "tornar a tenyir el mapa de groc". "Aquests comicis són una oportunitat per dir alt i clar que quan hi ha urnes l'independentisme sempre guanya", reblava Junqueras.