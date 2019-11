Un nen d'un any mor després de ser atropellat per un cotxe que feia marxa enrere al Bruc

Un nen d'un any mor després de ser atropellat per un cotxe que feia marxa enrere al Bruc Mossos d'Esquadra

Un nen d'un any ha mort després que aquest dissabte fos atropellat per un cotxe que feia marxa enrere al carrer Cecília del Bruc (Anoia). Els fets van passar aquest dissabte al migdia, moment en què el menor va ser traslladat en estat crític amb un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquest diumenge al matí ha mort. Els Mossos van rebre l'avís pocs minuts després d'un quart de dues del migdia. Els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes que van provocar l'atropellament. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i l'helicòpter del SEM.