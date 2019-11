La Comissió Europea, sobre Vox: «Mai estem preocupats quan la gent vota. És la democràcia»

La Comissió Europea assegura no estar "preocupada" per l'ascens de Vox en les eleccions espanyoles del 10-N. "Mai estem preocupats quan la gent vota. És la democràcia", ha afirmat aquest dilluns la portaveu de l'executiu comunitari, Mina Andreeva, que ha admès que el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, no ho tindrà "fàcil" per aconseguir una majoria per formar govern. Amb tot, la portaveu de la Comissió ha confiat que hi hagi un "procés que porti a un govern", que sigui "el més ràpidament possible" i que "permeti a Espanya seguir jugant un rol actiu a Europa i al món".