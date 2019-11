Els Mossos enxampen un lladre caminant amb la caixa enregistradora d'un bar sota el braç

Els Mossos d'Esquadra han enxampat 'in fraganti' un home que, la matinada de dilluns, caminava pel carrer Lleó de Tarragona amb una màquina enregistradora al damunt. Segons informa la policia, l'home ha intentat escapolir-se sense èxit dels agents de paisà que l'han interceptat.

Els mossos han comprovat que la caixa estava forçada per la part del pany i que tenia diners i rebuts bancaris a dins. Amb aquesta informació, una segona patrulla ha comprovat que el local que figurava a les factures tenia la reixa metàl·lica exterior forçada i que algú havia arrencat la caixa enregistradora. Els agents han detingut l'home, de 37 anys i amb 47 antecedents policials per fets similars, per un suposat delicte de robatori amb força.

L'individu passarà en les properes hores a disposició judicial. De la seva banda, els agents han retornat els 160 euros que hi havia dins la caixa al seu propietari.