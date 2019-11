Detenen un home al carrer amb la caixa enregistradora que acabava de robar

Els Mossos d'Esquadra van detenir in fraganti un home a Tarragona quan caminava per un carrer amb la màquina enregistradora d'un bar que acabava de robar, segons va informar la policia autonòmica. Els fets es van produir de matinada quan la policia va arrestar un home de 37 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un robatori amb força.

Cap a les dues de la matinada, una patrulla de paisà va veure l'home caminant pel carrer i quan el van interceptar va intentar fugir sense èxit.

Els mossos van comprovar que portava una caixa enregistradora amb el pany forçat i diners a l'interior, així com rebuts que van permetre a la policia identificar el bar d'on provenia la caixa.

La policia va comprovar que la reixa metàl·lica exterior de l'establiment havia estat forçada i que faltava la caixa enregistradora, on, segons el propietari, hi havia 160 euros en efectiu. El detingut, que acumula 47 antecedents policials -la majoria per delictes contra el patrimoni- passarà en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona