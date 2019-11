Jutjaran l'antiga cúpula de PxC per una campanya de 2011 contra els immigrants

El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha enviat a judici l'antiga cúpula de Plataforma per Catalunya (PxC) per una campanya contra els immigrants que la formació ultradretana va llançar amb motiu de les municipals del 2011. En una interlocutòria de finals d'octubre, el jutge va dictar l'obertura de judici oral contra Josep Anglada i dotze exdirigents més de l'extint partit pel suposat delicte de discriminació i incitació a l'odi. La vista es farà en els propers mesos als jutjats penals de la capital del Baix Camp, atès que és en aquesta ciutat on l'associació musulmana Watani va presentar la denúncia. El Codi Penal preveu penes d'entre un i tres anys de presó i una multa de sis a dotze mesos per a aquest delicte.

La propaganda incloïa un xec simulat amb l'import de 4.000 euros, al revers del qual es deia que el Parlament havia repartit 4.000 milions d'euros entre els immigrants el 2009 i 2010.